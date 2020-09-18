Россиян призвали перейти на осенний режим сна 

"Можно приучиться насильно класть себя спать в 9-10 часов вечера. Особенно это актуально осенью. Это самый сложный период в октябре, ноябре и декабре, когда темное время суток наступает слишком рано. Здесь очень важно ложиться спать в 9 или в 10 часов. Это вопрос привычки приучить себя к этому, чтобы потом вставать в 6-7 часов утра. Человек будет высыпаться, он не будет заболевать, у него будет высокая работоспособность, хороший сон и хорошая нервная система", — рассказала радио Sputnik врач.
"Люди ошибочно думают, что главное спать не меньше 8 часов в сутки. Они начинают сдвигать момент засыпания к часу ночи, к трем часам, добирая потом до 8 часов. Это не так работает. Мы существа дневные, у нас гормональная система зависит от светового дня и от окружающих шумов. Мы считываем не только зрением, но и осязанием, обонянием, что сейчас день. Нам важно спать в темное время суток, а мы не спим и что-то делаем. Для нашего организма — это стресс", — пояснила врач-терапевт Ирина Ярцева в интервью радио Sputnik.