Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Онищенко объяснил рост COVID-19 в России 

Lenta.ru и ещё 6 2 часа назад
Онищенко объяснил рост COVID-19 в России
Фото: ТАСС
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко объяснил рост числа новых случаев коронавируса сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ, похолоданием, а также возвращением россиян на работу и учебу. Его слова приводит «Интерфакс» в пятницу, 18 сентября.
По мнению Онищенко, увеличение заболеваемости COVID-19 — это «естественный процесс». Необходимость вернуть ограничения он оценил фразой «хватит, назакрывались».

«Стоит ограничить неуместные сходки, походы в кино и еще куда-то. Можно воздержаться от этого — есть планшет, там можно посмотреть фильм со всеми остановками», — предложил Онищенко.

Также он посоветовал помнить о витаминах, высыпаться, соблюдать режим питания и соблюдать меры профилактики инфекций «с добрым чувством тревоги».

«А профессионалам [советую] — следить [за ситуацией с коронавирусом], быстро реагировать на каждый случай», — добавил Онищенко.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн заявил, что новые ограничительные меры из-за коронавируса будут вводить только в том случае, если произойдет большой всплеск заболеваемости. По его словам, подъем заболеваемости, который наблюдается сейчас, незначителен.
Незначительным его сочла и представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. По ее словам, Россия находится на плато по распространению коронавируса, тогда как подъем действительно наблюдается во многих европейских странах. «Мы видим [в России] незначительное повышение», — констатировала Вуйнович.
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
Последние новости
ЦБ сохранил ключевую ставку ЦБ сохранил ключевую ставку Раскрыты подробности поимки подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске Раскрыты подробности поимки подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске Названы 20 богатейших жен и мужей российских госслужащих Названы 20 богатейших жен и мужей российских госслужащих
Комментарии
Общество , Мелита Вуйнович , Геннадий Онищенко , ВОЗ , Госдума , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущий Первого канала извинился за видео про Навального
Ведущий Первого канала извинился за видео про Навального
«Дайте его нам на 1 минуту, мы его сами разорвем»
«Дайте его нам на 1 минуту, мы его сами разорвем»
Что стало с медиа-магнатом Владимиром Гусинским
Что стало с медиа-магнатом Владимиром Гусинским
СМИ: сын Стоцкой — вылитый Киркоров
СМИ: сын Стоцкой — вылитый Киркоров
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение