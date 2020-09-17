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Раскрыто влияние вакцины от COVID-19 на способность размножаться 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Раскрыто влияние вакцины от COVID на репродукцию
Фото: РИА Новости
Созданная в центре «Вектор» вакцина от коронавируса не должна влиять на способность к размножению. Это доказали ученые, сообщает ТАСС. со ссылкой на заведующего отделом зоонозных инфекций и гриппа в учреждении Александра Рыжикова.
Он сослался на данные исследований пептидных вакцин, в основе которых лежит платформа, аналогичная российскому препарату. «Опыты на животных показали, что вакцина не влияет на репродуктивность», — раскрыл Рыжиков результаты тестирований.
Ранее представитель научного центра говорил, что препарат «Вектора» доказал безопасность в ходе доклинических и первой фазы клинических испытаний. Перед применением на человеке вакцину опробовали на 1,5 тысячи животных — мышах, крысах, морских свинках и других.
Заведующий лабораторией государственного научного центра вирусологии и биотехнологии центра Ильназ Иматдинов отмечал, что после повторной прививки препаратом центра у всех добровольцев выработались антитела нужного уровня. Первую партию вакцины ориентировочно выпустят в ноябре после регистрации.
Препарат центра «Вектор» стал второй разработанной в России вакциной от COVID-19. Первая в мире вакцина «Спутник V» была запущена в производство 15 августа. Сначала прививку получат медики и граждане из групп риска. В широкий доступ она поступит в следующем году.
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Комментарии
Общество , Александр Рыжиков , Ильназ Иматдинов , ИТАР-ТАСС
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