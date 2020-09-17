Эксперт дала рекомендации для работающих дистанционно

Специалист по оздоровлению Ольга Бурлакова
дала рекомендации для работающих дистанционно.
«Когда человек двигается, он поддерживает хороший иммунитет. Когда мы ходим на работу в офис, уже сам этот путь — движение. Поход на обед — тоже. На дистанционке человек иногда даже не встаёт с кровати, работая тут же, поставив рядом ноутбук», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и факты».
Бурлакова советует ни в коем случае не работать в кровати, делать небольшие физические упражнения хотя бы раз в час-полтора.
По её мнению, необходимо стараться ходить пешком, восполнять нехватку движения. Ключевым пунктом эксперт назвала осанку.
Кроме того, каждый час желательно делать перерыв.