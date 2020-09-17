Россияне разобрали мост на костры 

В Прибайкальском районе Бурятии россияне попросили отремонтировать разрушающийся мост. Однако в комитете по управлению муниципальным хозяйством заявили, что ремонту препятствуют те, кто разбирает сооружение, чтобы разводить костры. Об этом сообщает «Znak.com».

Жалоба на состояние моста была отправлена местными жителями в администрацию района. Как сообщает «Моя Бурятия», текст заявления появился в группе «Прибайкалье-инфо. 24/7». Люди также обеспокоились тем, что с одного берега на другой ходят дети, а ненадежная конструкция может привести к несчастным случаям. Однако позже выяснилось, что проблема продолжает существовать и по вине местных жителей, которые разбирают мост на части и используют доски для разведения огня.

Представитель комитета по управлению муниципальным хозяйством Николай Башкиров ответил на критику в сообществе. Он рассказал, что местная администрация несколько раз пыталась отремонтировать сооружение. Однако проблему усугубляет тот факт, что по документам мост никому не принадлежит и не стоит на балансе. Официального комментария от представителей власти получить не удалось.

В августе 2020 года жители Тверской области растащили на металлолом железнодорожные станции Ранцево и Скакулино, которые были частью Октябрьской железной дороги. Там функционировали семафоры и жезловая система прибытия поездов. Работу станций остановили в целях экономии средств. После закрытия местные жители срезали и забрали себе электрические провода.