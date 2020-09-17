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«Дальневосточный гектар» решили быстрее передавать в собственность 

Мария Иванова 1 час назад
«Дальневосточный гектар» решили быстрее передавать в собственность
Фото: РИА Новости
Комитет Госдумы по собственности рекомендовал принять законопроект, разрешающий досрочную передачу «дальневосточных гектаров» в собственность. Об этом пишет «Парламентская газета».
Как сообщал «Рамблер», программу «Дальневосточный гектар» запустили в июне 2016 года. В рамках этой программы граждане России могут бесплатно получить участок земли. На одного человека полагается один гектар, семье из двух человек выдадут два гектара, семье из трех человек — три гектара — и так далее.
Земля в рамках программы выдается в безвозмездное пользование на пять лет. Позже участок можно будет оформить в долгосрочную аренду или в собственность безвозмездно. Если за пять лет на участке ничего не произошло, участник программы лишится на него прав.
На земле, полученной по программе, можно построить дом и просто жить в нем, а можно заняться бизнесом с объемом инвестиций от ста тысяч до 30 миллионов рублей.
Оформить заявку на гектар можно на портале НаДальнийВосток.рф. Сначала необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг, с помощью выданных там логина и пароля войти в личный кабинет на дальневосточном портале, затем выбрать границы участка на публичной кадастровой карте.
В Госдуме отметили, что из-за правила, по которому гектар можно получить в собственность только спустя пять лет, люди не могут воспользоваться проектом «Дальневосточная ипотека». Ее нельзя оформить на участке, который не находится в собственности.
Если новый законопроект примут, человек сможет стать собственником «дальневосточного гектара» без пяти лет ожидания, если он взял в российском банке кредит на строительство дома на таком участке. После регистрации права собственности землю предлагают передавать банку в залог.
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Общество , Госдума , Парламентская газета
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