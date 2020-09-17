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Залитый нечистотами пляж в Сочи сняли на видео 

Lenta.ru и ещё 1 22 минуты назад
Запись опубликована в паблике «ДТП и ЧП Сочи» во «ВКонтакте».
На кадрах видно, как из водосточного коллектора, выходящего к дикому пляжу, льется темная жидкость. Рядом стоят пакеты с мусором, в самой луже валяются обертки и пластиковые контейнеры для еды.

«Через несколько минут фонтан достиг самого моря. Неизвестная субстанция бурным потоком вытекала на протяжении часа, разнося вокруг зловонный запах канализации и загрязняя берег», — говорится в подписи к видео, после чего автор задается вопросом, «куда обращаться за помощью, или это норма для курорта».

В июле в сети появилось видео с морского побережья Коктебеля, куда стекает городская канализация, — рядом с этим местом также отдыхали люди. Очевидцы заявили, что аналогичная ситуация с пляжной антисанитарией наблюдается и на других популярных курортах полуострова, в том числе, в Феодосии.
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Общество , Видео , Происшествия , Сочи
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