Залитый нечистотами пляж в Сочи сняли на видео 

Запись опубликована в паблике «ДТП и ЧП Сочи» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как из водосточного коллектора, выходящего к дикому пляжу, льется темная жидкость. Рядом стоят пакеты с мусором, в самой луже валяются обертки и пластиковые контейнеры для еды.

«Через несколько минут фонтан достиг самого моря. Неизвестная субстанция бурным потоком вытекала на протяжении часа, разнося вокруг зловонный запах канализации и загрязняя берег», — говорится в подписи к видео, после чего автор задается вопросом, «куда обращаться за помощью, или это норма для курорта».

В июле в сети появилось видео с морского побережья Коктебеля, куда стекает городская канализация, — рядом с этим местом также отдыхали люди. Очевидцы заявили, что аналогичная ситуация с пляжной антисанитарией наблюдается и на других популярных курортах полуострова, в том числе, в Феодосии.