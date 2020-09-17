Соловьев показал «косящего под бомжа» Нетаньяху 

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Свой твит Соловьев сопроводил снимком человека, лежащего на полу с открытой книгой в руках.

«Нетаньяху был вынужден спать на полу самолёта авиакомпании El Al во время возвращения из США после подписания соглашения о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном», — заявил ведущий.

Мнения подписчиков Соловьева разделились, некоторые из них похвалили Нетаньяху за простоту и назвали «настоящим солдатом», другие заявили, что он «косит под бомжа на камеру».

«Жители Палестины особенно оценят этот цирк», — написал пользователь под ником Поздний Капитали$$м.