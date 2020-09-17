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Соловьев показал «косящего под бомжа» Нетаньяху 

Мария Иванова 44 минуты назад
Соловьев показал «косящего под бомжа» Нетаньяху
Фото: Twitter
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху пришлось спать на полу самолета во время полета из США. Об этом он написал в своем твиттере.
Свой твит Соловьев сопроводил снимком человека, лежащего на полу с открытой книгой в руках.

«Нетаньяху был вынужден спать на полу самолёта авиакомпании El Al во время возвращения из США после подписания соглашения о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном», — заявил ведущий.

Мнения подписчиков Соловьева разделились, некоторые из них похвалили Нетаньяху за простоту и назвали «настоящим солдатом», другие заявили, что он «косит под бомжа на камеру».

«Жители Палестины особенно оценят этот цирк», — написал пользователь под ником Поздний Капитали$$м.

Как сообщал «Рамблер», 15 сентября в Белом доме были подписаны соглашения о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном. США выступают в этом процессе посредниками. Во время встречи с Нетаньяху президент Дональд Трамп вручил ему символический золотой ключ от Белого дома.
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Комментарии
Общество , Биньямин Нетаньяху , Владимир Соловьев , Дональд Трамп , США
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