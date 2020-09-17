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Рост цен на сигареты не будет мотивировать россиян бросить курить 

Лера Букина 1 час назад
Россияне не бросят курить после роста цен на сигареты
Фото: ТАСС
Вчера премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о предложении правительства индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции. Поправки к Налоговому кодексу разработал Минфин. Так, предлагается в 2021 году вместо четырех процентов повысить ставку на 20 процентов. Сегодня акциз на сигареты составляет 1966 рублей за тысячу штук плюс 14,5 процента расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2671 рубля за тысячу штук. Увеличение акциза на 20 процентов скажется на стоимости сигарет — они резко подорожают.

Россиян ждет удар по кошельку из-за грядущего роста цен на сигареты

Аналитики Рамблера выяснили, что курильщиков в России пока еще остается много. Так, 45% опрошенных курят много и часто. 28% недавно бросили курить, 19% россиян никогда не курили, а 8% не злоупотребляют курением, однако делают это иногда.

Рост цен на сигареты не будет мотивировать россиян бросить курить

41% опрошенных заявили, что этот вопрос их не касается, а 27% россиян, как показал опрос, не откажутся от курения из-за роста цен на табачную продукцию. Все дело в сильной зависимости от курения. 21% участников пока не знают, бросят ли они курить в связи с этим. И лишь 11% россиян точно бросят это делать.

Россияне заговорили о способе заставить людей меньше курить

Аналитики Рамблера задали россиянам вопрос: «Как вы считаете, что нужно сделать властям страны, чтобы ее жители стали курить меньше?». Как показали результаты исследования, большинство, а именно 76%, считают, что ничего делать не стоит для этого в принципе. По их мнению, только сам человек может для себя решить, нужно ли ему злоупотреблять вредными привычками. 16% опрошенных считают, что единственный способ заставить людей бросить курить — это поднять цены на сигареты. И 4% ответили, что для этого в стране необходимо создать дефицит табачной продукции.

Россияне стали стремиться к здоровому образу жизни

Аналитики Рамблера узнали, что 79% россиян стремятся к здоровому образу жизни — из них 70% стараются это делать, но не всему следуют, а 9% опрошенных ведут абсолютно здоровый образ жизни (занятия спортом, правильное питание, здоровый сон). А образ жизни 21% россиян совсем нельзя назвать здоровым.
В исследовании приняли участие 2564 человека.
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Общество , Михаил Мишустин , Минфин
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