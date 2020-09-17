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Россиянам из «поехавшей деревяшки» выделят новое жилье 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Россиянам из «поехавшей деревяшки» выделят новое жилье
Фото: видео «Время Ямала» / Главные новости / YouTube
Россиянам из Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ), которые проживают в «поехавшей деревяшке», выделят новое жилье. Так местные жители называют аварийный дом, в котором произошла частичная подвижка конструкций. Об этом сообщает телеканал «Ямал-Регион».
Проблемы с деревянным двухэтажным домом на Комбинатской улице начались еще в 2018 году. Тогда проверка показала, что необходимо укрепить свайное основание здания. Однако управляющая компания, которую обязали это сделать, требование не выполнила.
Теперь, спустя два года, представители администрации Салехарда пообещали жильцам, что те могут либо получить новые квартиры, либо денежную компенсацию. Она будет рассчитываться исходя из площади и реальной стоимости объекта на рынке недвижимости.
Решение, что получит взамен житель разрушающегося дома, примет комиссия на заседании 17 сентября. Она определит степень изношенности конструкций. 13 из 18 собственников уже написали заявления о получении единовременной материальной помощи.
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