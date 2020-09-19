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Росстат: население РФ уменьшилось на 316 тысяч человек за 2020 год 

News.ru и ещё 16 26 минут назад
Население РФ уменьшилось на сотни тысяч человек
Фото: News.ru
В Росстате сообщили, что население России сократилось на 316, 3 тысячи человек с января по июль 2020 года.
Отмечается, что в 2019 году естественная убыль населения была меньше на 106,6 тысячи человек (209,7 тысячи человек за 2019 год).

В целом по стране в январе — июле 2020 года число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза (в январе — июле 2019 года — в 1,2 раза), в 41 субъекте Российской Федерации это превышение составило 1,5–2,4 раза, — привёл сообщение Росстата «Коммерсант».

С января по июль 2020 года родились 811, 7 тысячи человек, а умерли более 1,1 миллиона человек. Прирост населения России зафиксирован в 14 субъектах страны. В 2019 году прирост был зарегистрирован в 17 субъектах РФ.
Как писал NEWS.ru ранее, директор Университета здоровья населения штата Вашингтон профессор Али Мокдад сообщил, что население России уменьшится к 2100 году на 40 млн человек. Он отметил, что такой прогноз вероятен, если ситуация с COVID-19 не станет хуже. В случае ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией убыль населения будет выше.
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Комментарии
Общество , Социология , Росстат
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