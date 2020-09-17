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Охлобыстин обратился к Тесаку 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Охлобыстин обратился к Тесаку
Фото: РИА Новости
Актер Иван Охлобыстин написал в соцсетях пост, посвященный националисту Максиму Марцинкевичу по прозвищу Тесак, который был найден мертвым в СИЗО. Об этом сообщает URA.RU.
Как писал «Рамблер», 16 сентября стало известно, что тело 36-летнего Марцинкевича было обнаружено в одиночной камере челябинского СИЗО №3, где он ждал пересылку в Москву.
Охлобыстин на своей странице в соцсети попрощался с Марцинкевичем, опубликовав его фотографию.

«Прощай друг», — написал актер.

Ранее СМИ сообщили, что по предварительной версии Тесак покончил жизнь самоубийством, а в распоряжении правоохранителей имеется якобы предсмертная записка с просьбой передать его личные вещи гражданской жене.
Общество , Происшествия , Иван Охлобыстин , Максим Марцинкевич , ФСИН , РИА Ura.ru
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