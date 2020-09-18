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Перечислены самые частые обманы россиян в резюме 

Lenta.ru и ещё 3 31 минуту назад
Перечислены самые частые обманы россиян в резюме
Фото: РИА Новости
Часть россиян приукрашивает данные в своем резюме. Самые частые такие обманы перечислило агентство РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы «Работа.ру».
В опросе в сентябре приняли участие 4,7 тысячи человек. 85 процентов из них сообщили, что пишут о своих навыках и опыте только правду. Остальные 15 процентов признались, что в некоторых случаях позволяют себе приукрасить резюме. Так, 9 процентов из них скрывают причины увольнения с предыдущего места работы. Еще 7 процентов врут о своих вредных привычках, 6 процентов завышают рабочий опыт. Некоторые респонденты указывают ненастоящий возраст, приписывают себе новые навыки и знания иностранных языков.
Ранее россияне рассказали о частых причинах для пропуска работы. Среди них — визит к врачу, родительские обязанности, плохое самочувствие, ожидание доставки или ремонтника. Три четверти опрошенных сказали, что никогда не врали начальству о причинах отсутствия. 22 процента признались во лжи, еще 2 процента подделывали медицинские справки.
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