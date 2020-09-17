Когда россиянам ждать открытия границ с Европой?

В министерстве подчеркнули, что решение о возобновлении авиасообщения стоит тщательно проработать.

Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что в данный момент рассуждать о конкретных сроках открытия границ Европы для российских граждан рано.

В МИД указали, что для поддержания положительных тенденций в борьбе с коронавирусной инфекцией, которая пока не завершена, следует действовать осторожно и сохранять бдительность.

Решение об открытии границ, как заметили в ведомстве, должно учитывать в обязательном порядке ситуацию с пандемией COVID-19 как на территории России, так и в мире. Об этом пишут РИА Новости.