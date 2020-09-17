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МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для россиян 

ТК «Звезда» и ещё 4 20 минут назад
Когда россиянам ждать открытия границ с Европой?
Фото: pixabay.com
В министерстве подчеркнули, что решение о возобновлении авиасообщения стоит тщательно проработать.
В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что в данный момент рассуждать о конкретных сроках открытия границ Европы для российских граждан рано.
В МИД указали, что для поддержания положительных тенденций в борьбе с коронавирусной инфекцией, которая пока не завершена, следует действовать осторожно и сохранять бдительность.
Решение об открытии границ, как заметили в ведомстве, должно учитывать в обязательном порядке ситуацию с пандемией COVID-19 как на территории России, так и в мире. Об этом пишут РИА Новости.
Ранее Евросоюз объявил об отсутствии изменений в списке государств, с которыми страны ЕС могут возобновить пассажирское сообщение. Россия в перечень этих стран не вошла.
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Общество , Политика , МИД , ЕС , РИА Новости
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