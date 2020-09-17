Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Мурашко объяснил правила вакцинации для учителей и врачей 

News.ru и ещё 8 19 минут назад
Вакцинация от коронавируса нового типа COVID-19 для педагогов, медицинских работников и других представителей будет добровольной. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.
Как сообщает ТАСС, глава ведомства особо подчеркнул, что решение о даче согласия на прививку от коронавируса они могут принимать добровольно.

Обязательная вакцинация не обсуждалась и не обсуждается, — цитирует его агентство.

Отмечается, что среди медперсонала зреет скандал с угрозой массовых забастовок в связи с тем, что отказ от вакцинации от коронавируса может лишить медиков стимулирующих выплат за работу с пациентами, заражёнными коронавирусом.
Как писал NEWS.ru, 45,6% россиян не собираются делать прививку от COVID-19. Ещё 18,6% планируют подождать до следующего года и принять решение позже, следует из опроса, проведённого дирекцией по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ.
News.ru: последние новости
Кадыров навёл справки о мывших ноги в святом источнике калининградцах Кадыров навёл справки о мывших ноги в святом источнике калининградцах Помывших обувь в святом источнике в Калининграде заставят извиниться Помывших обувь в святом источнике в Калининграде заставят извиниться Онищенко назвал болезнь, способную убить «без всякого коронавируса» Онищенко назвал болезнь, способную убить «без всякого коронавируса»
Общество , Видео , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , ВШЭ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фанаты раскритиковали Климову за выбор купальника
Фанаты раскритиковали Климову за выбор купальника
Заворотнюк избивал бывший муж
Заворотнюк избивал бывший муж
Три уголовные статьи: слова Лебедева изучает ФСБ
Три уголовные статьи: слова Лебедева изучает ФСБ
«Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Белоруссии»
«Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Белоруссии»
Видео
Километровая очередь из-за коллапса в Подмосковье попала на видео
00:09
Километровая очередь из-за коллапса в Подмосковье попала на видео
Новости Москвы
Генсек ООН сделал тревожное заявление
02:05
Генсек ООН сделал тревожное заявление
В мире Другое
Хвастающийся рингтоном кандидат в президенты США попал на видео
00:45
Хвастающийся рингтоном кандидат в президенты США попал на видео
Политика
Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой
04:51
Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой
Шоу-бизнес
Лукашенко наказал предавших его дипломатов
04:02
Лукашенко наказал предавших его дипломатов
В мире
В конфликт турок и сирийцев вмешался «Искандер»
01:12
В конфликт турок и сирийцев вмешался «Искандер»
Армия Статьи
Сказочное наследство Петросяна: Жорин озвучил сумму
01:56
Сказочное наследство Петросяна: Жорин озвучил сумму
Шоу-бизнес
Появилось последнее фото Тесака перед смертью
00:34
Появилось последнее фото Тесака перед смертью
Происшествия
Опубликовано видео из квартиры в Рыбинке, где убили детей
00:41
Опубликовано видео из квартиры в Рыбинке, где убили детей
Происшествия
Посольство России запросило доступ к Навальному
02:11
Посольство России запросило доступ к Навальному
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение