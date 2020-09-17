Михаил Мурашко. Вакцинация от коронавируса нового типа COVID-19 для педагогов, медицинских работников и других представителей будет добровольной. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения

Как сообщает ТАСС, глава ведомства особо подчеркнул, что решение о даче согласия на прививку от коронавируса они могут принимать добровольно.

Обязательная вакцинация не обсуждалась и не обсуждается, — цитирует его агентство.

Отмечается, что среди медперсонала зреет скандал с угрозой массовых забастовок в связи с тем, что отказ от вакцинации от коронавируса может лишить медиков стимулирующих выплат за работу с пациентами, заражёнными коронавирусом.