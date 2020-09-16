Управление ведомства по Челябинской области проводит проверку, сообщает РИА Новости.

Мужчина оставил записку, в которой попросил прощения у администрации пенитенциарного учреждения за доставленные неудобства.

Писатель Захар Прилепин в комментарии радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что не был знаком с погибшим лично. Он отметил, что в случае поступления просьбы готов оказать содействие родственникам Марцинкевича.

«Я с Тесаком не сталкивался вообще никогда. Я его не знал, хотя у нас сообщались тусовки, мы могли с ним встретиться в жизни, но я никогда с ним не пересекался, общих дел не имел, для меня что Тесак, что любой человек на свете. Это имя не означает для меня ничего. Если ко мне кто-то обратится из близких [погибшего Марцинкевича — прим. ГМ], я, конечно, помогу, но вписываться в истории, касающиеся неизвестного мне человека я, конечно, не буду».

Марцинкевич был трижды приговорён к уголовному наказанию по ст.282. Он состоял в объединении скинхедов. В декабре 2018 года был приговорён к десяти годам колонии строгого режима по обвинению в возбуждении ненависти, разбое и хулиганстве. Также националист организовал сообщество, которое преследовало предполагаемых педофилов.

Адвокаты Максима Марцинкевича рассказали о его подавленном состоянии в последние дни. Арестованного якобы собирались вскоре отправить в Москву в рамках расследования нового уголовного дела.