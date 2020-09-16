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Прилепин отреагировал на гибель Тесака 

Говорит Москва 1 час назад
Прилепин отреагировал на гибель Тесака. ФСИН подтвердила смерть Максима Марцинкевича в СИЗО.
Управление ведомства по Челябинской области проводит проверку, сообщает РИА Новости.
Мужчина оставил записку, в которой попросил прощения у администрации пенитенциарного учреждения за доставленные неудобства.
Писатель Захар Прилепин в комментарии радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что не был знаком с погибшим лично. Он отметил, что в случае поступления просьбы готов оказать содействие родственникам Марцинкевича.

«Я с Тесаком не сталкивался вообще никогда. Я его не знал, хотя у нас сообщались тусовки, мы могли с ним встретиться в жизни, но я никогда с ним не пересекался, общих дел не имел, для меня что Тесак, что любой человек на свете. Это имя не означает для меня ничего. Если ко мне кто-то обратится из близких [погибшего Марцинкевича — прим. ГМ], я, конечно, помогу, но вписываться в истории, касающиеся неизвестного мне человека я, конечно, не буду».

Марцинкевич был трижды приговорён к уголовному наказанию по ст.282. Он состоял в объединении скинхедов. В декабре 2018 года был приговорён к десяти годам колонии строгого режима по обвинению в возбуждении ненависти, разбое и хулиганстве. Также националист организовал сообщество, которое преследовало предполагаемых педофилов.
Адвокаты Максима Марцинкевича рассказали о его подавленном состоянии в последние дни. Арестованного якобы собирались вскоре отправить в Москву в рамках расследования нового уголовного дела.
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Комментарии 3
Общество , Видео , Захар Прилепин , Максим Марцинкевич , ФСИН , РИА Новости , Радиостанция "Говорит Москва" , Челябинская Область
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