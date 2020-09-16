«Есть основания»: Ефремову могут снизить срок 

«Там есть моменты, которые можно вынести в апелляционную жалобу. Я думаю, что Роман Михайлович, с учетом назначенного срока, найдет, о чем попросить суд апелляционной инстанции. Конечно, Филиппов видит, что можно вложить в апелляционную жалобу», — пояснил он.