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Российские домохозяйки остались без денег 

Павел Тиунов 40 минут назад
Российские домохозяйки остались без денег
Фото: ТАСС
Правительство РФ не поддержало внесенный на рассмотрение законопроект, согласно которому российские домохозяйки должны получать ежемесячные выплаты в размере около 12 тысяч рублей, сообщает RT. В кабмине подчеркнули, что документ содержит «неконкретные формулировки».
Законопроект о начислении домохозяйкам выплат в размере МРОТ (на сегодняшний день 12 130 рублей –прим. ред.) на обсуждение внесли депутаты Госдумы РФ от фракции ЛДПР.
В документе говорится, что право на получение средств распространяется на женщин, в семьях которых средний доход на человека не превышает двух МРОТ. При этом выплаты рассчитаны только на россиянок, «занятых ведением домашнего хозяйства».
Обсудив с коллегами предлагаемое нововведение, зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко отметил, что в проекте термин «домашнее хозяйство» определен «неконкретно», что впоследствии может вызвать сложности в правоприменительной практике.
Также документ, по его словам, не содержит показателей для учета, не соотносится с законом «О страховых пенсиях», а также не уточняет, откуда необходимо будет брать деньги на выплаты.
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Комментарии 1
Общество , Госдума , ЛДПР , Правительство РФ
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