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«Тесак» покончил с собой 

Артём Кульша 58 минут назад
Националист Максим «Тесак» Марцинкевич покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает телеграм-канал «База» (Baza).
Осведомленные собеседники рассказали каналу, что некоторое время назад Тесак был помещен в одиночную камеру в следственном изоляторе (СИЗО) №3 в Челябинске для дальнейшей пересылки в Москву. Там он, согласно предварительной информации, совершил самоубийство при помощи одноразового бритвенного станка.

«Максим оставил предсмертную записку. Ее содержание пока не известно», — сообщает «База».

Марцинкевичу было 36 лет. Он, как сообщал «Рамблер», был сооснователем общественного движения «Реструкт», признанного в России экстремистским.
Раскрыто содержание предсмертной записки Тесака
В 2008 году Тесак был приговорен к лишению свободы на три года по статье Уголовного кодекса (УК) России «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». В 2009-м он был осужден по ней вновь на три года, в 2014-м — на два года и 10 месяцев, а в 2017-м — на 10 лет. В 2018-м Московский городской суд направил последнее дело в отношении Марцинкевича на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
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Общество , Видео , Происшествия , Мосгорсуд , ФСИН
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