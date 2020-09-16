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Националист Максим «Тесак» Марцинкевич покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает телеграм-канал «База» (Baza).

Осведомленные собеседники рассказали каналу, что некоторое время назад Тесак был помещен в одиночную камеру в следственном изоляторе (СИЗО) №3 в Челябинске для дальнейшей пересылки в Москву. Там он, согласно предварительной информации, совершил самоубийство при помощи одноразового бритвенного станка.

«Максим оставил предсмертную записку. Ее содержание пока не известно», — сообщает «База».

Марцинкевичу было 36 лет. Он, как сообщал «Рамблер», был сооснователем общественного движения «Реструкт», признанного в России экстремистским.