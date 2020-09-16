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Пока вы спали: России грозит «черный октябрь» 

Алиса Селезнёва 37 минут назад
Пока вы спали: Россию ждет «черный октябрь»
Фото: ТАСС
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Россиян напугали банковским коллапсом

Кредитные организации из-за кризиса в экономике и падения доходов населения могут столкнуться с ростом неплатежей. В итоге в октябре в России может начаться глобальный банковский кризис. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает «Свободная пресса».
При этом аналитики разошлись в оценках масштабов кризиса в банковской сфере. Так, руководитель Центра исследования международной экономики ИМИ МГИМО Михаил Мамонов напомнил, что в банковском секторе была проведена «зачистка» от недобросовестных участников и сейчас он способен выйти из кризиса «без драматических последствий».
Однако доктор экономических наук Валентин Катасонов ждет коллапса всей банковской системы из-за отсутствия восстановления отечественной экономики.
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Путину доверяют больше, чем Трампу

Президент России Владимир Путин обошел своего коллегу из США Дональда Трампа в рейтинге доверия жителей 13 развитых стран мира. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра Pew Research.
В исследовании приняли участие жители Японии, Австралии, Канады, Великобритании, Нидерландов, Южной Кореи, Испании, Италии, Швеции, Франции, Дании, Германии и Бельгии. Респондентам задали вопрос о том, доверяют ли они лидерам США, Германии, Франции, Великобритании, России и Китая.
На первом месте по итогам опроса оказалась канцлер Германии Ангела Меркель, получившая положительную оценку от 76% участников исследования. Владимир Путин занял четвертую строчку (23%), а Трамп замкнул рейтинг мировых лидеров, набрав всего 16%.
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России предрекли рост «серых» зарплат

В Институте развития правового общества прогнозируют, что на фоне роста безработицы к концу года объем «серых» зарплат в России может вырасти на 30%, пишет газета «Известия».
По данным издания, с таким прогнозом согласны в «Опоре России», «Деловой России», а также в Российском союзе налогоплательщиков и Общественной палате РФ.
По данным председателя Бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексея Петропольского, до кризиса, вызванного коронавирусом, около половины компаний малого и среднего бизнеса платили зарплату сотрудникам «в конверте». Сейчас же их количество может вырасти до 80%.
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В США назвали Лукашенко «жалким предателем»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на протяжении нескольких лет позиционировал себя как сильного и независимого лидера. Однако на встрече в Сочи он «преклонил колено» перед главой России Владимиром Путиным, показав себя «клоуном» и «жалким предателем», уверено американское издание Washington Examiner.
Издание отмечает, что поведение Лукашенко в Сочи резко контрастирует с его более ранней националистической риторикой, и призывает США и Евросоюз не дать отнять у Белоруссии «ее лучшее демократическое будущее».
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Россия может обогнать США в гонке до Венеры

«Роскосмос» прекратил сотрудничество с НАСА в рамках проекта «Венера-Д» и намерен самостоятельно отправить исследовательскую миссию к планете, где ранее был обнаружен газ фосфин, указывающий на наличие жизни.
У России есть хорошие шансы обогнать США в исследовании Венеры, заявил «Свободной прессе» гендиректор компании «Космокурс», один из разработчиков ракеты «Ангара» в ФГУП ГКНПЦ имени М. В. Хруничева Павел Пушкин.
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Видео дня. Меладзе вызвали в суд
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Общество , Михаил Мамонов , Ангела Меркель , Валентин Катасонов , Александр Лукашенко , Дональд Трамп , Владимир Путин , Общественная палата России , ЕС , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , МГИМО , Роскосмос , Деловая Россия , NASA , газета "Известия"
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