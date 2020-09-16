Пока вы спали: Россию ждет «черный октябрь»

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Кредитные организации из-за кризиса в экономике и падения доходов населения могут столкнуться с ростом неплатежей. В итоге в октябре в России может начаться глобальный банковский кризис. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает «Свободная пресса».

При этом аналитики разошлись в оценках масштабов кризиса в банковской сфере. Так, руководитель Центра исследования международной экономики ИМИ МГИМО Михаил Мамонов напомнил, что в банковском секторе была проведена «зачистка» от недобросовестных участников и сейчас он способен выйти из кризиса «без драматических последствий».

Однако доктор экономических наук Валентин Катасонов ждет коллапса всей банковской системы из-за отсутствия восстановления отечественной экономики.

Президент России Владимир Путин обошел своего коллегу из США Дональда Трампа в рейтинге доверия жителей 13 развитых стран мира. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра Pew Research.

В исследовании приняли участие жители Японии, Австралии, Канады, Великобритании, Нидерландов, Южной Кореи, Испании, Италии, Швеции, Франции, Дании, Германии и Бельгии. Респондентам задали вопрос о том, доверяют ли они лидерам США, Германии, Франции, Великобритании, России и Китая.

На первом месте по итогам опроса оказалась канцлер Германии Ангела Меркель , получившая положительную оценку от 76% участников исследования. Владимир Путин занял четвертую строчку (23%), а Трамп замкнул рейтинг мировых лидеров, набрав всего 16%.

В Институте развития правового общества прогнозируют, что на фоне роста безработицы к концу года объем «серых» зарплат в России может вырасти на 30%, пишет газета «Известия».

По данным председателя Бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексея Петропольского, до кризиса, вызванного коронавирусом, около половины компаний малого и среднего бизнеса платили зарплату сотрудникам «в конверте». Сейчас же их количество может вырасти до 80%.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на протяжении нескольких лет позиционировал себя как сильного и независимого лидера. Однако на встрече в Сочи он «преклонил колено» перед главой России Владимиром Путиным, показав себя «клоуном» и «жалким предателем», уверено американское издание Washington Examiner.

Издание отмечает, что поведение Лукашенко в Сочи резко контрастирует с его более ранней националистической риторикой, и призывает США и Евросоюз не дать отнять у Белоруссии «ее лучшее демократическое будущее».