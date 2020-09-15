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Легойда назвал истинную цель «украинской автокефалии» 

Российская Газета 2 часа назад
Легойда назвал истинную цель «украинской автокефалии»
Фото: РИА Новости
"Переформатировать православное сознание украинцев под нужды текущего политического момента" — цель "украинской автокефалии", считает глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Он назвал "знаковым" прошедшее 21 августа заседание "синода" так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). По словам Легойды, его решения еще раз продемонстрировали цель спектакля под названием "украинская автокефалия".

— Деятели раскола самым беззастенчивым образом пытаются использовать Православие для "великой" цели разделения русского и украинского народов, уничтожения их общего прошлого, создания неприязни там, где всегда было братство и любовь, — написал Владимир Легойда в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что в этот раз лжеиерархи решили "упорядочить" месяцеслов своей организации, придав ему откровенно националистический характер. Владимирская икона Божией Матери была переименована в Вышгородскую, заменены дни ее почитания на даты, не связанные с Москвой. Заупокойная служба Димитриевской родительской субботы будет совершаться раскольниками не в память о павших на Куликовом поле, а в память о "жертвах массового голода на Украине… и погибших в результате агрессии Российской Федерации на Востоке Украины".

— Кроме того, был установлен день памяти "святого благоверного" гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного, "благоверие" которого, видимо, заключается в участии в походах в составе польской армии на Москву, ослабленную неурядицами Смутного времени, — уточняет Владимир Легойда.

По мнению Легойды, "ПЦУ" продолжает выполнять политический заказ: "ничего церковного, просто политика".
Украинцам, которые имели несчастье стать членами этой структуры, следует ожидать появления еще более удивительных новшеств, считает Владимир Легойда.
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Комментарии
Общество , Владимир Легойда , РПЦ
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