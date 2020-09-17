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Минздрав разрешил применять «Фавипиравир» амбулаторно 

News.ru и ещё 25 1 час назад
Минздрав разрешил применять «Фавипиравир» амбулаторно
Фото: News.ru
Российский Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир». Ранее они могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.

Минздрав внёс изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов для лечения COVID-19 с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир», разрешив их применение в амбулаторных условиях, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы министерства.

В пресс-службе компании-производителя «Р-Фарм» агентству сообщили, что один из этих препаратов в России называется «Коронавир», он допущен к продаже в аптеках страны.
Как писал NEWS.ru, клинические испытания препарата «Фавипиравир», прошедшие в Японии, не выявили у него эффективности в лечении COVID-19. Видимой разницы в состоянии и результатах лечения тех, кто принимал препарат, и тех, кто его не использовал, не было обнаружено. После проведения клинических испытаний планировалось одобрить широкое применение лекарства ещё в мае, но тестирование с участием нескольких медицинских организаций заняло больше времени, чем предполагалось. Препарат разработан корпорацией Fujifilm Holdings, также он известен под названием «Авиган». Он не поступал в открытую продажу, но у правительства Японии есть запас лекарства на случай эпидемии гриппа, кроме того, «Фавипиравир» показал свою эффективность в борьбе с лихорадкой Эбола.
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Комментарии
Общество , Минздрав РФ , Р-Фарм , РИА Новости
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