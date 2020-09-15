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В пробке на трассе под Москвой заметили часть Boeing 737 

Мослента 2 часа назад
В пробке на трассе под Москвой заметили часть Boeing 737
Фото: страница группы «Типичное Одинцово» во «ВКонтакте»
Жители Подмосковья заметили в пробке на трассе в Одинцовском районе часть фюзеляжа Boeing 737. Его куда-то везли на грузовике, пишет «Московский комсомолец».
Как выяснили журналисты, часть воздушного судна принадлежит одной из ранее разорившихся авиакомпаний. Самолеты перевозчика долгое время занимали стоянки в аэропортах Внуково и Домодедово, поскольку на них был наложен арест. Сейчас он снимается, поэтому все самолеты, эксплуатировавшиеся в авиакомпании и не принадлежавшие ей, забрали лизингодатели. Известно, что один Boeing 767 выкупил купил коллекционер из Ирландии, чтобы сделать из него отель.
Воздушные суда, которые были в собственности российской компании, решили утилизировать. Фюзеляж самолета, который заметили на трассе под Москвой, вероятно, отправили в тренажерный центр для подготовки экипажей.
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Общество , Boeing , Международный аэропорт Внуково , Московский комсомолец , Москва , Московская область
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