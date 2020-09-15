Сестра Михаила Ефремова заявила, что актеру не страшно никакое наказание. По ее словам, единственное, чего он боится, это перестать заниматься творчеством. Анастасия Ефремова также напомнила, что ее брата направили в СИЗО с самым большим актовым залом в Москве, чтобы он мог выступать.

Сестра Ефремова Анастасия заявила, что актер не испугался тюремного заключения, передает StarHit. Она напомнила, что на последнее судебное заседание заслуженный артист России пришел с папкой, в которой лежала пьеса, и был направлен в СИЗО с самым большим актовым залом в Москве, где сможет ее прочитать.

«Вы наказали всех, лишив их его. Мишка — это подарок нам, людям. Страну просто лишили одного из лучших артистов. На какое-то время. Для брата не страшно никакое наказание, если будет возможность деятельности. Без нее он не может», — сказала она.

По словам Ефремовой, начальник изолятора предложил оставить актера на весь срок, поскольку «он там очень нужен».

«Зная Мишин характер, совершенно исключено, чтобы его там мучили или обижали. Он буквально через несколько дней со всеми подружился, брат — абсолютный лидер: светлый, которого хочется слушать, общаться, находиться рядом, участвовать во всех его идеях. Мне многие артисты сказали, что, если Михаил там будет ставить спектакли, они приедут и будут играть», — продолжила она.

Сестра артиста рассказала, что коллеги по «Современнику» переживают за него и всячески интересуются его состоянием. Исключением стала Людмила Поргина , призывавшая Ефремова покаяться и не позорить свою фамилию. Слова давней приятельницы обидели близких актера.

«Нет, конечно, я с ней никогда больше не буду разговаривать. Для меня такие люди умерли раз и навсегда. Все, кто сказал хоть одно плохое слово о Мишке в данной ситуации», — призналась Ефремова.

Родственники артиста убеждены, что ему хватит психологических и физических сил со всем справиться. Между тем сестра Ефремова сожалеет, что за время тюремного заключения он уже не сыграет никаких ролей.

«Одно жаль: что такое артистическое дарование потеряет время. Все-таки актерская судьба еще и от возраста зависит. Какие-то роли Миша не сыграет. В ноябре ему будет 57, плюс к ним 8… Тот срок, который ему нужно отсидеть, брат выдержит», — отметила она.

Ефремова заметила, что в СИЗО у актера появился режим и нормальное питание. Это, по ее мнению, пойдет на пользу здоровью. Она также подчеркнула, что Ефремов вопреки всем слухам пил мало из-за напряженного графика. А когда выпивал, то тут же оказывался в центре внимания СМИ.

«Плюс там же и медицина, и врачи. Думаю, они как раз проследят и за давлением его, и за сердцем, и за всеми астматическими делами. Я первое, что у Сони [Софья Кругликова, жена — прим. «Газета.Ru»] спросила, потому что сама шесть лет на таблетках: «Сонь, а ты дала ему лекарства с собой?» А она мне: «Так он не пьет никаких таблеток!» Но ему надо их пить. А прописанных нет, потому что к врачу его затащить никогда было невозможно. Миша, как и отец, ни разу ни один курс до конца не прошел. Вот такие мужики — при 37 умирать не ложатся», — заключила женщина.