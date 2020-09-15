Так Жириновский прокомментировал предложение бизнесмена Олега Дерипаски перенести столицу из Москвы в Сибирь. Дерипаска назвал Москву «городом миллионеров», куда «утекают» деньги в ущерб регионам.

«Один раз уже перевели [столицу — прим.ред.] в Питер, если помните, был неплохой эффект», — заявил он.

Жириновский поспорил с Дерипаской и заявил, что Петр I перенес столицу зря.

«Это его молодецкая удаль — давай новый Амстердам сделаем. Он там был в 20 лет, ему понравилось все это — море, дворцы, гостиницы. Но это была ошибка. Сегодня Петербург в зоне риска. Огромные деньги на дамбу, в любой момент зальет город, начнутся метеобеженцы. Санкт-Петербург придется эвакуировать», — заявил Жириновский.

По его мнению, в итоге петербуржцы побегут в Москву, Новгород и Псков. Политик предупредил, что эвакуировать также придется Сочи, Таганрог, Нью-Йорк, Лиссабон, Рим и Венецию.

Жириновский подчеркнул, что с точки зрения безопасности другие российские города уступают Москве.