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«Санкт-Петербург придется эвакуировать» 

Мария Иванова 55 минут назад
«Санкт-Петербург придется эвакуировать»
Фото: Reuters
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Москва никогда не перестанет быть столицей, и предрек петербуржцам судьбу «метеобеженцев». Об этом пишет «Комсомольская правда».
Так Жириновский прокомментировал предложение бизнесмена Олега Дерипаски перенести столицу из Москвы в Сибирь. Дерипаска назвал Москву «городом миллионеров», куда «утекают» деньги в ущерб регионам.

«Один раз уже перевели [столицу — прим.ред.] в Питер, если помните, был неплохой эффект», — заявил он.

Жириновский поспорил с Дерипаской и заявил, что Петр I перенес столицу зря.

«Это его молодецкая удаль — давай новый Амстердам сделаем. Он там был в 20 лет, ему понравилось все это — море, дворцы, гостиницы. Но это была ошибка. Сегодня Петербург в зоне риска. Огромные деньги на дамбу, в любой момент зальет город, начнутся метеобеженцы. Санкт-Петербург придется эвакуировать», — заявил Жириновский.

По его мнению, в итоге петербуржцы побегут в Москву, Новгород и Псков. Политик предупредил, что эвакуировать также придется Сочи, Таганрог, Нью-Йорк, Лиссабон, Рим и Венецию.
Жириновский подчеркнул, что с точки зрения безопасности другие российские города уступают Москве.

«Никогда ни одна бомба не упадет на Москву. А чтобы в Сибири закрыть небо, нужны десятилетия и огромные деньги», — заключил он.

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Комментарии
Общество , Олег Дерипаска , Владимир Жириновский , ЛДПР , Комсомольская правда , Москва , Санкт-Петербург
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