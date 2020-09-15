Давайте честно признаемся: есть только один способ прекратить эту коронавирусную бодягу, хотя многим он не понравится. Прививки. Обязательные. Всем, у кого нет медицинских противопоказаний.

Ковидо-скептики и борцы с «ковидо-фашизмом» возразят: мол, есть другие методы. А именно: всем надо смириться с тем, что коронавирус имени уханьской летучей мыши с нами надолго, если не навсегда. К тому же болезнь не так страшна, поскольку не так уж и летальна.

Готов отчасти согласиться с первым тезисом, признав, что не будь в нашем мире соцсетей и прочих медиа-ресурсов, хайпующих на алармизме и страхе, то человечество, возможно, не отреагировало бы на пандемию столь паническим образом, обернувшимся экономической катастрофой. COVID-19 часто сравнивают с эпидемией «гонконгского гриппа» 1968 года, летальность которого, кажется, была все же существенно ниже: мол, тогда вообще никаких аналогичных карантинных мер не вводили. Что ж, это аргумент, но… см. выше.

Причем это ведь еще не конец. И happy end пандемии, который кому-то весной виделся с горизонтом в три-четыре месяца (с началом туристического летнего сезона в Северном полушарии), теперь отодвигается все дальше. Границы в этом году открыты для праздных путешественников уже точно не будут. Не факт, что откроются в следующем. ВОЗ (чья главная забота теперь — пугать нас посильнее) говорит о двух-трех пандемических годах. Уже получится как мировая война. А по экономическим последствиям — так и точно. Однако это вовсе не значит, что на фоне такой неизбежности все теперь расслабятся и начнут вести себя, как обычно. Нет. Все слишком далеко зашло.

В большинстве стран, где раньше был жесткий карантин, пошла «вторая волна». У нас статистика тоже начала заметно подрастать и через пару-тройку недель может восстановиться до показателей апреля-мая. Готового решения, однако, у властей на руках нет.

С одной стороны, суточный прирост (например, во Франции ) уже в ряде стран превышает показатели времен жесткого карантина, растет и госпитализация. С другой, закрываться по новой на такой же жесткий карантин — уже денег нет. Выход пока пытаются найти (как я раньше и предполагал) в ужесточении «масочного режима». Однако многим он жутко не нравится, саботажники разводят по этому поводу страшную «свободолюбивую демагогию». И там, где это дозволяется властями, эти люди выходят на массовые демонстрации протеста против «этих ваших карантинов». Потому что — см. «тезис номер два»: якобы эта болезнь не так уж страшна по своей летальности.

Если бы сейчас на дворе был, скажем, век ХIХ или даже первая половина ХХ, то летальность в 3-4% — это действительно, как говорится, фигня вопрос. Однако же все последние десятилетия нас гуманисты и правозащитники только и приучали к тому, что, переиначивая известный тезис, all lives matter, каждая человеческая жизнь дорога.

Оценка «неприемлемого ущерба» в смысле человеческих потерь в наше время сильно снизилась.

Раньше, скажем, в войнах гибли миллионы — и это считалось «почти обычным делом». Однако, когда потери во Вьетнамской войне стали исчисляться тысячами (всего потери США там составили 58 тыс. человек, против 407 тысяч во Второй мировой войне), общество стало воспринимать это как большую проблему. Как и советское общество восприняло войну в Афганистане (потери 13,8 тысячи человек) как тоже большую проблему. Которая, возможно, привнесла свой вклад в развал страны. Позже понятие «неприемлемого ущерба» распространилось на потери от терактов. По прежним временам «невеликая цифра» в 3 тысячи человек, сгинувших только в нью-йоркских «башнях-близнецах», сподвигла на тектоническую перестройку не только всей системы безопасности и не только американского общества, но и перемены в системе регулирования во всем мире, скажем, финансовой сферы. В нашей стране в ответ на террористические акты также, как мы помним, были предприняты определенные сверхусилия. Потому что — неприемлемый ущерб.

Сегодняшние российские только официальные потери от COVID-19 уже превзошли потери в Афганской войне. При этом, по моему убеждению, возникшему на основе изучения некоторой региональной статистики смертности, официальную статистику умерших от коронавируса надо умножить минимум на два — добавив тех, чей уход от других заболеваний коронавирус ускорил, но не был признан главной причиной смерти в силу особенностей статистического учета.

Американские же потери уже в четыре раза превзошли потери во Вьетнамской войне и составили почти половину потерь во Второй мировой. Но еще сильнее снизилось понятие «неприемлемого ущерба», как ни парадоксально, в азиатских странах. Особенно в Китае. Где людские потери, скажем, в годы «культурной революции» вообще не считали. Такова цена прогресса, если угодно.

Правительства не могут ничего не делать, как их к тому, по сути, призывают «ковидо-скептики». Это противоречит всей современной политической практике и философии.

Тут можно привести в пример Африку. Как исключение, подтверждающее общее правило. Кто-нибудь помнит, как кричали по поводу возможного «ужасающего последствия» пандемии коронавируса для континента, набитого бедными странами? Однако никакой «катастрофы» там не случилось. Ну, мрут люди от чего-то там еще, и мрут. Мало ли причин. Другая возможная причина «тишины», вдобавок к недостаткам учета: в условиях постоянной антисанитарии люди (выжившие) выработали сильный иммунитет ко всякой заразе. К тому же они пользуются в разы меньше антибиотиками, чем в развитых странах. С другой стороны, опыт Индии (и антисанитария, и бедность) это не подтверждает. Остается загадочная «генетическая стойкость» африканцев. Но это уже из области именно фантастических гаданий — в частности, насчет того, что коронавирус вырвался из лаборатории, где на нем испытывали новые вакцины для защиты китайцев, работающих в Африке.

Теперь по поводу «не так страшна» болезнь. Летальность в 3-4% действительно гораздо меньше, чем скажем, от оспы (в зависимости от типа вызывающего ее вируса, основных из которых два, она составляет от 3 до 40%) или полиомиелита (5-10% у детей и до 30% у взрослых). Однако если сравнивать с другими заболеваниями, то новая болезнь не покажется столь безобидной. Скажем, в США число умирающих в сутки от всех видов онкологии (одна из главных причин смертности) составляет в среднем 1660 человек. Это лишь на сотню больше, чем умирало от ковида в августе, и значительно меньше, чем было таких смертей весной. Мировая