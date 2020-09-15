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«Вчера смог дышать сам»: Навальный заговорил 

Артём Кульша 22 минуты назад
Дышать без посторонней помощи — удивительный и недооцененный процесс. Об этом политик Алексей Навальный написал в своем первом после отравления посте в инстаграме.
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».
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Несколько минут назад Навальный опубликовал первый после инцидента пост в инстаграме. Он представляет собой фотографию, на которой политик запечатлен на больничной койке в окружении членов семьи, и подпись к ней.

«Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую», — сказано в ней.

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Общество , Видео , Алексей Навальный
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