20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».

Несколько минут назад Навальный опубликовал первый после инцидента пост в инстаграме. Он представляет собой фотографию, на которой политик запечатлен на больничной койке в окружении членов семьи, и подпись к ней.