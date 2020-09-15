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«Санкции»: Соловьев назвал роль США в деле Навального 

Павел Тиунов 1 час назад
«Санкции»: Соловьев назвал роль США в деле Навального
Фото: РИА Новости
США не призвали Россию присоединиться к международному расследованию инцидента с блогером Алексеем Навальным, поскольку не преследуют цель установить истинные причины происшествия, заявил в своем Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев. По его словам, дело блогера американские чиновники используют как повод для очередных антироссийских санкций.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал страны по всему миру присоединиться к международному расследованию инцидента с Навальным. Он подчеркнул, что в Белом доме обеспокоены «отравлением» российского оппозиционера.
Комментируя заявление американского чиновника, телеведущий Владимир Соловьев отметил, что призыв не рассчитан на Россию, поскольку ранее Алексей Навальный отказался сотрудничать с отечественными правоохранителями. При этом журналист выразил недоумение, как международная комиссия собирается расследовать произошедшее.

«Никак. Задача иная. Санкции», — сам себе ответил телеведущий (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Между тем врачи и телеведущий Александр Мясников, как сообщал «Рамблер», призвал Алексея Навального предоставить российским правоохранителям медицинскую информацию о своем состоянии. Медик отметил, что таким образом блогер может защитить свою страну от несправедливых санкций.
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Комментарии
Общество , Алексей Навальный , Владимир Соловьев , Александр Мясников , США
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