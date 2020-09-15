«Санкции»: Соловьев назвал роль США в деле Навального 

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Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал страны по всему миру присоединиться к международному расследованию инцидента с Навальным. Он подчеркнул, что в Белом доме обеспокоены «отравлением» российского оппозиционера.

Комментируя заявление американского чиновника, телеведущий Владимир Соловьев отметил, что призыв не рассчитан на Россию, поскольку ранее Алексей Навальный отказался сотрудничать с отечественными правоохранителями. При этом журналист выразил недоумение, как международная комиссия собирается расследовать произошедшее.

«Никак. Задача иная. Санкции», — сам себе ответил телеведущий (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).