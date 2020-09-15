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«Поступи честно»: Мясников обратился к Навальному 

Алиса Селезнёва 27 минут назад
«Поступи честно»: Мясников обратился к Навальному
Фото: РИА Новости
Российскому оппозиционеру Алексею Навальному следует «заслужить уважение людей» и предоставить информацию о результатах его анализов. Об этом врач и телеведущий Александр Мясников заявил в своем Telegram-канале.
«Рамблер» писал, что утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционер был госпитализирован. Позднее он был перевезен в клинику в Берлине и власти Германии заявили, что Навальный был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».
По словам Мясникова, появилась информация, что Навальный вышел из комы, планирует вернуться в Россию, но отказывается участвовать в совместном расследовании того, что с ним произошло.

«Алексей, поступи честно, поступи наперекор своим советчикам! Дай свое согласие на предоставление нам своей медицинской информации, это будет лучше и для Германии, и для нас, и в итоге и для тебя. Остановишь нагнетание обстановки, предотвратишь несправедливые санкции против своей страны, сделаешь, наконец, правильный поступок», — обратился к Навальному врач.

Он также отметил, что оппозиционер «лучше других понимает», что «власть его не травила».

«Алексей, сегодня наконец есть шанс заслужить уважение людей. Неужели упустишь?!» — поинтересовался Мясников.

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Общество , Алексей Навальный , Александр Мясников
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