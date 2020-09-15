«Поступи честно»: Мясников обратился к Навальному 

«Рамблер» писал, что утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционер был госпитализирован. Позднее он был перевезен в клинику в Берлине и власти Германии заявили, что Навальный был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».

По словам Мясникова, появилась информация, что Навальный вышел из комы, планирует вернуться в Россию, но отказывается участвовать в совместном расследовании того, что с ним произошло.

«Алексей, поступи честно, поступи наперекор своим советчикам! Дай свое согласие на предоставление нам своей медицинской информации, это будет лучше и для Германии, и для нас, и в итоге и для тебя. Остановишь нагнетание обстановки, предотвратишь несправедливые санкции против своей страны, сделаешь, наконец, правильный поступок», — обратился к Навальному врач.

Он также отметил, что оппозиционер «лучше других понимает», что «власть его не травила».