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Каждый шестой россиянин имеет антитела к коронавирусу 

Артём Кульша 48 минут назад
Каждый шестой россиянин имеет антитела к коронавирусу
Фото: РИА Новости
Каждый шестой гражданин России имеет антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщают «Известия».
В мае компания «Инвитро» начала проводить в России массовое тестирование на антитела к коронавирусу. К середине августа она провела более 680 тысяч исследований. В течение двух первых недель тестирования у 13,2% россиян, прошедших исследование, были накопительным итогом получены положительные результаты теста на антитела класса G (IgG) (свидетельствует о формировании иммунного ответа).
По итогам четырех месяцев исследования этот показатель составил 16,9%. В «Инвитро» отметили, что рост положительных результатов теста на антитела к коронавирусу косвенно свидетельствует о формировании иммунного ответа у части населения.

«Мы видим увеличение процента положительных результатов практически по всем крупным городам и регионам. Число выработавших антитела выросло в абсолютных значениях, что свидетельствует о формировании в популяции коллективного иммунитета», — сообщил главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

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