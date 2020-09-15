В Чечне отреагировали на поступок молодых людей, которые решили помыть ботинки в источнике рядом с православным храмом в Калининграде. Как заявил глава Союза чеченской молодёжи Рустам Тапаев, инцидент будет расследован, а его участников заставят принести извинения.

Такое поведение непозволительно ни по отношению к православным, ни к мусульманам, ни вообще к кому бы ни было. Если объект имеет какое-то религиозное значение, к нему нужно всегда относиться аккуратно и осторожно, — цитирует его Znak.com.

Он предположил, что молодые люди сделали это несознательно, и выразил уверенность, что они извинятся.

Инцидент, как писал NEWS.ru, произошёл при часовне у Кафедрального собора Христа Спасителя в честь иконы Божией Матери «Живописный источник». Видео случившегося попало в соцсети. Участники были опознаны как уроженцы Чечни. На видеозаписи слышно, как один из них говорит: «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим».

Как сообщили в Калининградской епархии, полиция уже проводит проверку по факту случившегося. При этом один из участников инцидента записал видео, на котором извинился за случившееся.