Вдова и дочь Баталова остались без наследства

Гитана и Мария Баталовы, вдова и дочь народного артиста СССР Алексея Баталова , лишились недвижимости и денег из-за действий мошенников, пишет «Московский комсомолец».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Гитаны Баталовой, Цивин и Дрожжина обманом вошли к ней в доверие и уговорили оформить нотариальную доверенность с правом распоряжаться всем принадлежащим семье Баталова имуществом, денежными средствами на счетах, доступ к корреспонденции и право совершать любые сделки от имени Баталовых.

Таким образом, семья артиста лишилась трети квартиры в знаменитом Доме на Набережной, мастерской Алексея Баталова в Доме на Набережной, квартиры на Кутузовском проспекте и еще одной квартиры в Москве. Вся недвижимость перешла Дрожжиной по договору пожизненного содержания с иждивением.

Вдова и дочь Баталова лишились также всех денег на счетах. По словам Гитаны, только на счету у дочери Маши лежали 107 тысяч долларов. Все счета сейчас обнулены или закрыты. Пустой оказалась также банковская ячейка, где хранились ордена, ценности и документы великого артиста.

Отметим, что дочь Баталова – инвалид с рождения. 52-летняя Маша родилась с ДЦП.

По словам друга семьи, Цивин и Дрожжина появились в жизни семьи еще при Баталове. Они уговорили артиста стать ректором Университета культуры Академии МВД . После его смерти стали помогать вдове и дочери-инвалиду, возили в больницы, приносили продукты, устраивали дни рождения, поминки, установили памятник Баталову на кладбище и мемориальную доску на Доме на Набережной.

Сама вдова признается, что находилась под их полным влиянием.