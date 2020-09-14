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Вдова и дочь Баталова остались без наследства

Вероника Полынина
16 минут назад
Гитана и Мария Баталовы, вдова и дочь народного артиста СССР Алексея Баталова, лишились недвижимости и денег из-за действий мошенников, пишет «Московский комсомолец».
Вдова и дочь Баталова остались без наследства
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Родственники легендарного артиста рассказали, что юрист Михаил Цивин и его жена, заслуженная артистка России, почетный академик Международной академии культуры и искусства Наталия Дрожжина обманным путем завладели всем имуществом семьи.
По словам Гитаны Баталовой, Цивин и Дрожжина обманом вошли к ней в доверие и уговорили оформить нотариальную доверенность с правом распоряжаться всем принадлежащим семье Баталова имуществом, денежными средствами на счетах, доступ к корреспонденции и право совершать любые сделки от имени Баталовых.
Таким образом, семья артиста лишилась трети квартиры в знаменитом Доме на Набережной, мастерской Алексея Баталова в Доме на Набережной, квартиры на Кутузовском проспекте и еще одной квартиры в Москве. Вся недвижимость перешла Дрожжиной по договору пожизненного содержания с иждивением.
Вдова и дочь Баталова лишились также всех денег на счетах. По словам Гитаны, только на счету у дочери Маши лежали 107 тысяч долларов. Все счета сейчас обнулены или закрыты. Пустой оказалась также банковская ячейка, где хранились ордена, ценности и документы великого артиста.
Отметим, что дочь Баталова – инвалид с рождения. 52-летняя Маша родилась с ДЦП.
По словам друга семьи, Цивин и Дрожжина появились в жизни семьи еще при Баталове. Они уговорили артиста стать ректором Университета культуры Академии МВД. После его смерти стали помогать вдове и дочери-инвалиду, возили в больницы, приносили продукты, устраивали дни рождения, поминки, установили памятник Баталову на кладбище и мемориальную доску на Доме на Набережной.
Сама вдова признается, что находилась под их полным влиянием.
Как писал «Рамблер», народный артист СССР Алексей Баталов скончался в 2017 году в возрасте 88 лет.
Общество,Наталия Дрожжина,Михаил Цивин,Алексей Баталов,МВД,Московский комсомолец,Россия,
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