Как проехать через шесть стран в пандемию

«Газета.Ru» — о путешествиях по Европе во время пандемии

Гражданину России удалось пересечь границы нескольких стран во время пандемии COVID-19. Он проехал из Москвы Белоруссию , вылетел из Минска в Белград и вернулся из Сербии в российскую столицу на машине через территорию шести стран. О своем перемещении между государствами Восточной Европы он рассказал «Газете.Ru».

Закрытие границ в связи с пандемией коронавирусной инфекции дало толчок к появлению нового нелегального бизнеса. Дело в том, что выехать из России в Белоруссию в последнее время разрешалось лишь при наличии специального обоснования — например, документа, подтверждающего заболевание родственника или оплаченного ваучера в санаторий. В результате в соцсетях начали множиться объявления о нелегальных поездках между странами: за свои услуги на маршруте Москва — Минск организаторы просили 6-7 тысяч рублей, обещая 100% гарантию пересечения государственной границы. Еще 1 тыс. руб. стоила доставка в аэропорт белорусской столицы.

Фиксированного тарифа, впрочем, не существует: из тех, кто не пытается торговаться, перевозчики-нелегалы вытягивают больше денег. А как рассказал водитель одного из таких микроавтобусов, иностранцам приходится раскошеливаться еще сильнее. Например, двое турок согласились проехать чуть менее 700 км за 600 евро каждый — их убедили, что дешевле пересечь границу не выйдет.

Такие поездки стартуют с разных точек вдоль Кутузовского проспекта и Можайского шоссе.

До Смоленска маршрут пролегает по Минскому шоссе — однако выехав за город, с направления на Оршу микроавтобус «Рено» сворачивает на трассу Р 120 — в сторону Витебска . За Рудней водитель останавливается я на АЗС, через несколько минут туда же подъезжает легковой автомобиль с номерами Смоленской области , и проводник немедленно увлекает «Рено» в поля — эта дорога не отмечена на Google-картах. Около 40 минут микроавтобус подпрыгивает на грунтовых ухабах, то следуя параллельно железной дороге, то отдаляясь от нее. Навстречу, светя фарами, попадаются такие же транспортные средства. Очевидно, нелегальный канал трафика популярен с обеих сторон.

Как в фильмах о контрабандистах, пересечение государственной границы проходит ночью — в начале третьего. Легковушка с проводником немедленно растворяется в осенней белорусской мгле, а «Рено» вскоре возвращается на трассу и к шести утра прибывает к терминалу аэропорта. Оказывается, пограничный контроль между Россией и Белоруссией существует лишь на крупных автодорогах.

Пограничники в минском аэропорту не проявляют ни малейшего интереса к российскому паспорту и не задаются вопросом, как его обладатель попал к ним в страну в это раннее утро. На борту оказывается большая группа сербских военных. На ношении масок экипаж не настаивает — но в самолете пассажирам раздают специальные анкеты, где нужно указать свой адрес проживания и контактные данные на случай выявления на рейсе заболевшего COVID-19.

Однако уже в Белграде никто эту бумажку не спрашивает — она остается лежать в рюкзаке.

Обратный путь вызывает серьезные опасения. Проделать его нужно на машине, которая осталась в Сербии в марте в начале пандемии — тогда покинуть страну уже можно было только самолетом. Соцсети забиты комментариями от россиян, которым отказали во въезде из Сербии в Боснию и Герцеговину. 1 сентября во избежание ухудшения ситуации с коронавирусом закрыла свои границы для иностранцев Венгрия. Утверждалось, что пересечь территорию страны можно, но для этого требуется заранее оформить транзитные документы.

Остается вариант проехать через Хорватию, куда сейчас пускают российских туристов при условии предоставления свежего теста на COVID-19 и гостиничного ваучера, Словению и дальше по Австрии — в Словакию. Но можно попытать счастье на самой короткой дистанции из возможных — и действительно, венгры на удивление легко пропускают машину с российскими номерами в свою страну. Процедура ознаменовалась лишь формальным осмотром багажа и измерением температуры: после проставления штампа в паспорт дружелюбный пограничник шлепает наклейку на лобовое стекло с надписью «Only for transit» и выдает карту с разрешенными маршрутами, а также расположением АЗС, на которых можно останавливаться.

На поверку заявление венгерских властей о закрытии границ оказалось сильным преувеличением.

Со стороны Словакии нет никакого пограничного контроля вообще. Из одной страны ЕС в другую вы попадаете, примерно как из Московской области в Смоленскую — сменяется разве что язык на дорожных указателях. В Словакии ограничений для иностранцев из-за коронавируса нет: вы можете отдыхать, где хотите, снимать отель и т. д. Лишь только настойчиво требуют носить маску во всех общественных местах, даже если там нет никого, кроме вас.

Между Словакией и Польшей пограничная проверка тоже отсутствует, как и в прежние времена. А при въезде в Белоруссию через Тересполь польский пограничник сразу же теряет к вам всякий интерес, едва узнав, что вы здесь проездом из другой страны. Невероятно, но факт: на всех границах никто не просит показать тест на COVID-19, хотя такой документ всю поездку лежит в кармане.

Единственное осложнение — при въезде в Брест: глубокой ночью приехавшая из ЕС машина с российскими номерами производит на белорусских охранителей границы серьезное впечатление. Сначала они придираются к «зеленой карте», заметив, что она истекла двумя часами ранее. Затем просят оформить белорусскую страховку — специально для этого будят и вызывают на КПП страхового агента. После этого вежливо, но твердо вас вместе с авто приглашают на досмотр.

Он проходит в специально оборудованном для таких процедур ангаре в 100 метрах от КПП. Пограничник просит выгрузить из машины все вещи, после чего внимательно изучает днище, салон и багажник. Простукивание стенок, впрочем, не приносит результата: наркотиков там нет. Пограничник начинает исследовать содержимое сумок.

Их много, и каждую следующую он досматривает все менее тщательно, видимо, понимая, что профессиональное чутье на этот раз дало осечку.

На вопрос, связана ли столь дотошная проверка с российским гражданством, пограничник отвечает: «Нет! Мы проверяем всех выборочно».

Через несколько секунд из висящей на его груди рации раздается: «Внимание! К государственной границе приближается гражданин ФРГ!». И российского гражданина спешно провожают в дорогу.

Уже в Бресте бросаются в глаза признаки политического кризиса в Белоруссии — в некоторых местах развеваются бело-красно-белые флаги оппозиции, а на трассе то и дело попадаются посты ГАИ

Российские пограничники пропустили на Родину абсолютно легко — не пришлось даже выходить из машины. Уточнив российское гражданство, они отдают под козырек и желают хорошей дороги. Все путешествие длиной в 2250 км заняло два дня.