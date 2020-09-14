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Соловьёв разнёс украинского эксперта из-за слов о важности Киева для РФ 

News.ru 2 часа назад
«Кому вы нужны?» Соловьёв разнёс украинского эксперта
Фото: РИА Новости
Россия сделала выводы об Украине и уже не интересуется судьбой Киева в контексте мировой политики. Об этом телеведущий Владимир Соловьёв заявил в эфире телеканала «Россия 1» в ответ на слова украинского политолога Василия Вакарова, отметившего, что на Украину якобы пытаются влиять «все, кто только может», и в частности Россия.

Кому вы нужны? Нам вообще пополам на вас с 2014 года! Вы всё время врёте и обманываете, вы сборище лжецов, — заметил он.

В ответ Вакаров выразил уверенность в том, что Москва подобным подходом рискует «профукать Белоруссию», так же, как когда-то потеряла Украину. Комментируя заявление политолога, Соловьёв напомнил, что РФ и Белоруссия являются единым Союзным государством, в то время как Киев вот уже почти 30 лет изображает независимость от Москвы.
По словам телеведущего, близость Москвы и Минска в корне отличается от того, какие отношения связывали Россию и Украину. Очень много вопросов, на его взгляд, вызывает и политика украинского руководства по отношению к Белоруссии. В частности, Соловьёв вспомнил недавнее интервью, которое журналист Дмитрий Гордон взял у президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Вы-то туда чего лезете? Устроили провокации, заслали вашего провокатора Гордона, который лгал президенту Лукашенко, попытались провести спецоперацию на территории Белоруссии, чтобы возникла зона напряжённости в отношениях с Россией. При этом вами командовали спецслужбы Америки, — отметил Соловьёв.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Соловьёв выгнал со своего шоу экспертов после того, как обсуждение на социально-политической программе «Кто против?» вылилось в перебранку, которая грозила обернуться дракой в прямом эфире. Один из гостей шоу эксперт по Ближнему Востоку Араик Степанян нелестно выразился о евреях, что задело американского политолога Грэга Вайнера. Тот, в свою очередь, нецензурно высказался в адрес своего оппонента.
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Общество , Араик Степанян , Владимир Соловьев , Александр Лукашенко , Дмитрий Гордон , Киев , Москва
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