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Онищенко назвал заболевание опаснее коронавируса 

ТК «Звезда» и ещё 14 1 час назад
Онищенко назвал заболевание опаснее коронавируса
Фото: РИА Новости
По его словам, под воздействием низких температур легко можно подхватить и активизировать различные виды респираторных заболеваний.
Во время сезонной вспышки респираторных заболеваний гражданам особо тщательно необходимо соблюдать меры защиты от вирусов и не впадать в депрессию, заявил первый зампред комитета Государственной Думы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Одевайтесь по погоде, пейте витамины, прививайтесь и не впадайте в депрессию, потому что сама депрессия может убить человека без всякого коронавируса», — акцентировал он.

Помимо этого, осенью необходимо сбалансированно и разнообразно питаться, а также соблюдать режим дня, так как «ночные гуляния плохо влияют на биоритмы организма».
В то же время, в интервью «Вечерней Москве» Онищенко подчеркнул, что под воздействием низких температур легко можно подхватить и активизировать «грипп, парагрипп, коронавирус, и кучу других инфекций».
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Общество , Геннадий Онищенко , Госдума , РАН
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