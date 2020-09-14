«За рулем был не Миша»: сестра Ефремова сделала заявление 

Старшая сестра Михаила Ефремова
Анастасия заявила, что адвокат Эльман Пашаев
вел процесс по делу о смертельном ДТП «спустя рукава», а сама судья была «какая-то нелюбопытная». Об этом она рассказала в интервью
изданию «СтарХит».
Как писал «Рамблер», Ефремов был приговорен к восьми годам колонии общего режима
по делу о ДТП со смертельным исходом. Обвинение просило для актера 11 лет тюрьмы. Также с Ефремова взыскали 800 тысяч рублей компенсации в пользу старшего сына жертвы ДТП.
По мнению старшей сестры актера, адвокат Ефремова Эльман Пашаев построил защиту «бездарно».
«Он очень многое упустил, на мой взгляд. Спустя рукава, как-то даже небрежно отнесся к серьезнейшему процессу. В самом начале говорил вещи какие-то обидные, мол, у него столько дел, командировки… Если у тебя 70 процессов, то не бери тогда 71-й! Такой важный. Если ты не успеваешь подготовиться, выслушать людей, которые предлагали свои услуги и хотели бы что-то рассказать», — отметила Анастасия.
Она также заявила, что в день вынесения приговора к ней подошла женщина, «которая сказала, что проезжала в момент ДТП мимо, и видела своими глазами, что за рулем был не Миша».
«Но человек же не может просто явиться в суд и сообщить все, что хочет. Она писала Пашаеву, он от нее отмахнулся, как от мухи, даже не вызвал. И еще мне известны три таких случая. (…) Крайне небрежно вел это дело», — считает она.
Старшая сестра актера также обратила внимание на то, что суд по делу прошел очень быстро, и задалась вопросом, зачем такая спешка.
«Она вообще какая-то нелюбопытная, эта наша судья. Экспертизы ей были неинтересны, ничего неинтересно, но нужно было до 10 вечера продолжать. Я не знаю, какие правила, но очень надеюсь, что в следующем суде будет хотя бы не Абрамова», — заявила она.