Курорты России подорожают 

27 марта, как сообщал «Рамблер», из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России было приостановлено международное авиасообщение. 1 августа власти России начали возобновлять авиасообщение с другими странами. Несмотря на это, согласно подсчетам сервиса Travelata.ru, спрос на отдых на российских курортах остался повышенным — объем бронирований на осень превышает значение 2019 года на 80%.

По словам Ромашкина, спрос на осенние туры по России начал активно расти в сентябре, потому что многие граждане перестали опасаться введения новых ограничений на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно его прогнозу, в результате роста спроса стоимость размещения на российских курортах вырастет на 8-10% по сравнению с осенью 2019-го, а в высоком ценовом сегменте — примерно на 20%.