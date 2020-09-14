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Слепой житель Оренбургской области смог получить водительские права 

News.ru 8 минут назад
Слепой россиянин получил водительские права
Фото: pixabay.com
Прокуратура Оренбургской области проводит проверку в связи с тем, что слепому мужчине из города Медногорск было выдано водительское удостоверение.
Получивший права мужчина с 2004 года стоит на учёте в диспансере под наблюдением офтальмолога, в 2018 году врачи констатировали ему слепоту обоих глаз, сообщает РИА Новости.

Этот недуг препятствует гражданину в самостоятельном использовании автомобиля и управлении им, поскольку, имея медицинские противопоказания к вождению, он может подвергнуть себя и других участников дорожного движения реальной опасности. Тем не менее, в феврале 2018 года гражданину было выдано водительское удостоверение, — отмечают в прокуратуре.

Действие водительских прав жителя Медногорска уже было прекращено по решению суда и инициативе прокуратуры, говорится в сообщении. На данный момент в ведомстве выясняют, как инвалид смог получить права.
Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Василий Власов предложил выдавать права на управление автомобилем с 16 лет.
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Общество , Василий Власов , Генпрокуратура РФ , Госдума , РИА Новости , Медногорск , Оренбургская Область
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