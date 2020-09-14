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Опрос: 76% россиян заявили о желании отдохнуть после отпуска 

News.ru и ещё 7 1 час назад
Россияне заявили о желании отдохнуть после отпуска
Фото: pixabay
Почти 76% россиян заявили, что им нужен послеотпускной отдых. Такие результаты показал опрос, проведённый сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.
О необходимости отдохнуть после отпуска заявили 75,9% опрошенных, из них 20,2% уверены, что он нужен всегда, ещё 55,4% сообщили, что нуждаются в таком отдыхе иногда. Успевают полноценно отдохнуть за отпуск только 24,1% респондентов, приводит данные исследования ТАСС. Для них дополнительные выходные будут лишними.
Полностью могут войти в рабочий ритм за один — два дня 46,5% опрошенных, ещё 31,2% требуется три-четыре дня, пять-семь дней для нормального рабочего ритма нужно 14,8%. Больше недели встраиваются в работу 7,5% россиян.
Что касается эмоций, то 39,7% жалеют, что отдых закончился, 24,5% радуются тому, что хорошо провели время, грустят о прошедшем отпуске 17,9% отдохнувших, морально готовятся к выходу на работу или учёбу 16,3% россиян. Не смогли описать свои чувства по окончании отдыха 1,6% отпускников, а 58,7% из тех, кто грустит, заявили, что они всегда испытывают такое чувство после отдыха.
Иногда чувствуют тоску 21,7% отдохнувших, у 13% такое ощущение появляется довольно редко, грустят только после продолжительного отдыха 6,6% россиян. Особенно грустно из-за того, что закончился отпуск 33,3% респондентов, 28,9% испытывают такое чувство по возвращении на работу или учёбу, ещё 15,6% грустят по обеим вышеназванным причинам.
Грустят из-за того, что следующий отпуск нужно долго ждать 15,5% россиян, ещё 6,7% огорчены нехваткой денег на следующую поездку.
Ранее NEWS.ru сообщал, что большинство российских туристов остались довольны отдыхом внутри страны. Примерно две трети участников опроса заявили, что их ожидания от отпуска в России полностью совпали с реальностью.
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Общество , Социология , ИТАР-ТАСС
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