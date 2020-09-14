В России ужесточат контроль за мигрантами 

Всем мигрантам, прибывающим в Россию на срок более 90 дней, следует выдавать ID-карты, считают в МВД . Предполагается, что перед получением электронных носителей иностранцы должны будут фотографироваться, сдавать отпечатки пальцев и проходить медицинское обследование, сообщает РИА Новости.

Нововведения перечислены в проекте поправок в федеральный закон, разработанном экспертами МВД России. В документе говорится, что ID-карта будет выдаваться мигрантам, которые намерены получить статус «долгосрочно пребывающих» в России или уже постоянно проживают в стране.

« (ID-карта — это) единый документ с электронным носителем информации», — цитирует агентство слова разработчиков проекта.

Иностранцы смогут получить идентификационный документ только после того, как пройдут дактилоскопическую регистрацию, фотосъемку и медицинское обследование, которые призваны выявить опасные инфекционные заболевания.

Вышеуказанные процедуры необходимо будет повторять 1 раз в 10 лет. В МВД подчеркивают, что иностранцам, прибывающим в Россию на срок менее 90 дней, ID-карту получать будет не обязательно. Предполагается, что законопроект будет доработан в 2021 году.

Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики, оценив вероятность появления в России нового закона, упрощающего получение гражданства РФ, предсказали скорое «нашествие мигрантов» в страну