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В России ужесточат контроль за мигрантами 

Павел Тиунов 39 минут назад
В России ужесточат контроль за мигрантами
Фото: РИА Новости
Всем мигрантам, прибывающим в Россию на срок более 90 дней, следует выдавать ID-карты, считают в МВД. Предполагается, что перед получением электронных носителей иностранцы должны будут фотографироваться, сдавать отпечатки пальцев и проходить медицинское обследование, сообщает РИА Новости.
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Нововведения перечислены в проекте поправок в федеральный закон, разработанном экспертами МВД России. В документе говорится, что ID-карта будет выдаваться мигрантам, которые намерены получить статус «долгосрочно пребывающих» в России или уже постоянно проживают в стране.

« (ID-карта — это) единый документ с электронным носителем информации», — цитирует агентство слова разработчиков проекта.

Иностранцы смогут получить идентификационный документ только после того, как пройдут дактилоскопическую регистрацию, фотосъемку и медицинское обследование, которые призваны выявить опасные инфекционные заболевания.
Вышеуказанные процедуры необходимо будет повторять 1 раз в 10 лет. В МВД подчеркивают, что иностранцам, прибывающим в Россию на срок менее 90 дней, ID-карту получать будет не обязательно. Предполагается, что законопроект будет доработан в 2021 году.
Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики, оценив вероятность появления в России нового закона, упрощающего получение гражданства РФ, предсказали скорое «нашествие мигрантов» в страну
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Общество , МВД , РИА Новости
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