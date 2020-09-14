Врач-психиатр высшей категории Виктор Ханыков сообщил, что осенняя хандра уже пришла в Россию и бороться с ней можно с помощью праздничных гирлянд и правильного освещения.

Он отметил, что одной из причин снижения настроения осенью является уменьшение количества солнечного света. Пасмурная погода вместе с сокращением длины светового дня приводят к снижению выработки гормонов счастья вроде серотонина. В сентябре это очень заметно из-за приближающегося осеннего равноденствия.

— Осень — это сезон, когда среднестатистическое настроение падает. Это происходит, поскольку падает световой день. Сейчас мы приближаемся к осеннему равноденствию, и скорость падения светового дня максимальная. Как раз в этот момент и начинаются депрессивные расстройства, — рассказал врач в интервью радио Sputnik.

Психиатр добавил, что поднять настроение в таких условиях можно, но придется потратиться на электроэнергию и не стоит жалеть на это средства. Он посоветовал создавать больше света с помощью специальных ламп, которые с четырех часов утра постепенно увеличивают яркость. И к тому моменту, когда человеку нужно будет вставать на работу, у него в комнате появится уже почти солнечное освещение. Также можно еще создать праздничное настроение, развесив гирлянды и включив праздничные огоньки.