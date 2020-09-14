На тучи насекомых жаловались, в основном, в центре города.

Сегодня улицы Красноярска заполнили рои мелких зеленых насекомых. Местные жители выкладывают видео, на которых зафиксированы полчища букашек. На тучи насекомых жаловались, в основном, в центре города, а также в Покровском, Северном районах, в Зеленой Роще и вблизи КрасТЭЦ.

По словам специалистов, это может быть крылатая тля, которая сейчас мигрирует. Из-за аномального тепла и затянувшихся плюсовых температур в сентябре произошло их массовое размножение.

Такое явление бывает крайне редко. Массовому размножению также поспособствовала теплая и ранняя весна, а также довольно влажное лето, пишет Дела.ru.