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Зеленые «облака»: Красноярск атаковали полчища насекомых 

ТК «Звезда» и ещё 5 37 минут назад
На тучи насекомых жаловались, в основном, в центре города.
Сегодня улицы Красноярска заполнили рои мелких зеленых насекомых. Местные жители выкладывают видео, на которых зафиксированы полчища букашек. На тучи насекомых жаловались, в основном, в центре города, а также в Покровском, Северном районах, в Зеленой Роще и вблизи КрасТЭЦ.
По словам специалистов, это может быть крылатая тля, которая сейчас мигрирует. Из-за аномального тепла и затянувшихся плюсовых температур в сентябре произошло их массовое размножение.
Такое явление бывает крайне редко. Массовому размножению также поспособствовала теплая и ранняя весна, а также довольно влажное лето, пишет Дела.ru.
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Общество , Видео , Dела.ru , Красноярск
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