Хаматова не уйдёт вслед за Гармашом из «Современника» 

Народная артистка РФ Чулпан Хаматова заявила, что в московском театре «Современник» после скандального ухода актёра Сергея Гармаша сохраняется рабочая атмосфера. При этом она не согласилась с его с мнением, что в коллективе сложилась атмосфера напряжённости и притеснения.

По словам Хаматовой, несмотря на отсутствие на данный момент новых проектов в «Современнике», она не планирует покидать театр.

Я не могу комментировать выбор другого человека. Сергей Леонидович так решил. Лучше спросить у него, конечно, что его не устроило. Я не согласна с теми причинами, которые знаю. Я остаюсь в театре. Мой выбор — остаться в театре. Атмосфера там прекрасная, рабочая, — цитирует Хаматову ТАСС.

Она подчеркнула, что назначение художественным руководителем театра Виктора Рыжакова стало прекрасным продолжением традиций «Современника».

По её мнению, память о прежнем худруке Галине Волчек в коллективе сохраняется. Главное, что об этом свидетельствует стремление артистов продолжать работать и делать сценическую площадку более успешной, чтобы зрители приходили, «смеялись, плакали, задумывались, жили, сопереживали душой и головой». Это, убеждена Хаматова, главное, что можно делать в память о Волчек.

Я думаю, что Галина Борисовна Волчек довольна. Смотрит на нас, и она довольна, — сказала актриса.

Народный артист РФ Сергей Гармаш объявил об уходе из «Современника» в конце июля, чем спровоцировал скандал в театральном сообществе. Своё решение он объяснил «чудовищной ситуацией» в театре, где уничтожены все традиции, сохранённые под руководством Галины Волчек. По его словам, с приходом Виктора Рыжакова началась «расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни».

Актёр служил в театре с 1984 года. Он играл в таких спектаклях, как «Вишнёвый сад», «Карамазовы и ад», «Три товарища».

Рыжаков был назначен худруком «Современника» в декабре 2019 года после смерти Волчек, которая возглавляла театр до него, но скончалась на 87-м году жизни.