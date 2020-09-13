Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Хаматова не уйдёт вслед за Гармашом из «Современника» 

News.ru и ещё 2 21 час назад
Хаматова не уйдёт вслед за Гармашом из «Современника»
Фото: РИА Новости
Народная артистка РФ Чулпан Хаматова заявила, что в московском театре «Современник» после скандального ухода актёра Сергея Гармаша сохраняется рабочая атмосфера. При этом она не согласилась с его с мнением, что в коллективе сложилась атмосфера напряжённости и притеснения.
По словам Хаматовой, несмотря на отсутствие на данный момент новых проектов в «Современнике», она не планирует покидать театр.

Я не могу комментировать выбор другого человека. Сергей Леонидович так решил. Лучше спросить у него, конечно, что его не устроило. Я не согласна с теми причинами, которые знаю. Я остаюсь в театре. Мой выбор — остаться в театре. Атмосфера там прекрасная, рабочая, — цитирует Хаматову ТАСС.

Она подчеркнула, что назначение художественным руководителем театра Виктора Рыжакова стало прекрасным продолжением традиций «Современника».
По её мнению, память о прежнем худруке Галине Волчек в коллективе сохраняется. Главное, что об этом свидетельствует стремление артистов продолжать работать и делать сценическую площадку более успешной, чтобы зрители приходили, «смеялись, плакали, задумывались, жили, сопереживали душой и головой». Это, убеждена Хаматова, главное, что можно делать в память о Волчек.

Я думаю, что Галина Борисовна Волчек довольна. Смотрит на нас, и она довольна, — сказала актриса.

Народный артист РФ Сергей Гармаш объявил об уходе из «Современника» в конце июля, чем спровоцировал скандал в театральном сообществе. Своё решение он объяснил «чудовищной ситуацией» в театре, где уничтожены все традиции, сохранённые под руководством Галины Волчек. По его словам, с приходом Виктора Рыжакова началась «расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни».
Актёр служил в театре с 1984 года. Он играл в таких спектаклях, как «Вишнёвый сад», «Карамазовы и ад», «Три товарища».
Рыжаков был назначен худруком «Современника» в декабре 2019 года после смерти Волчек, которая возглавляла театр до него, но скончалась на 87-м году жизни.
News.ru: последние новости
Слепой житель Оренбургской области смог получить водительские права Слепой житель Оренбургской области смог получить водительские права Опрос: дистанционка вогнала российских школьников в депрессию Опрос: дистанционка вогнала российских школьников в депрессию Эксперт рассказала об СМС, которые лучше не открывать Эксперт рассказала об СМС, которые лучше не открывать
Комментарии
Общество , Сергей Гармаш , Виктор Рыжаков , Галина Волчек , Чулпан Хаматова , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты подробности о больной раком Заворотнюк
Раскрыты подробности о больной раком Заворотнюк
Политолог: в Кремле уже нашли для Лукашенко замену
Политолог: в Кремле уже нашли для Лукашенко замену
Вор совершил необычное преступление под Москвой
Вор совершил необычное преступление под Москвой
Раскрыты подробности «победы» США над Россией
Раскрыты подробности «победы» США над Россией
Видео
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
00:03
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
00:42
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
Общество
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
01:03
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
00:06
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
Политика
Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов»
01:09
Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов»
Армия
Лукашенко покинул Белоруссию
00:06
Лукашенко покинул Белоруссию
В мире
Появилось видео аномальной песчаной бури в Турции
01:06
Появилось видео аномальной песчаной бури в Турции
Происшествия
Появилось видео страшного пожара в Краснодаре
01:24
Появилось видео страшного пожара в Краснодаре
Происшествия
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
00:57
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
Армия
Появилось видео огненного торнадо в США
03:10
Появилось видео огненного торнадо в США
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть