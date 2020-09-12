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Черкесы возмутились словами Лебедева о памятнике русским покорителям Кавказа 

Lenta.ru 39 минут назад
Черкесы возмутились словами Лебедева
Фото: @temalebedev
Международная черкесская ассоциация (МЧА) сочла возмутительными высказывания дизайнера Артемия Лебедева о сносе памятника воевавшим в Кавказской войне русским солдатам в Сочи после требования черкесских активистов. Об этом ТАСС рассказал президент ассоциации Хаути Сохроков.
По его словам, заявление дизайнера — провокация и попытка разжечь межнациональную рознь.

«Мы крайне возмущены и считаем, что это недостойно элементарно воспитанного человека. Многие из тех слов, что он произнес — нелитературные, оскорбительные, унизительные и провокационные», — подчеркнул Сохроков.

Ранее председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве Юрий Агирбов подал заявление в ФСБ после комментария Лебедева. В настоящее время идет доследственная проверка. В одном из видео Лебедев негативно высказался о черкесах, во втором — о скульптуре «Родина-мать зовет», которая находится в Волгограде.
Памятник покорителям Кавказа был установлен 30 июня в месте впадения реки Мзымта в Черное море — там, где в 1837 году русские войска заложили форт Святого Духа. Спустя несколько дней он был демонтирован по инициативе черкесских общественников.
В заявлении они осудили установку памятников «военным преступникам, развязавшим беспрецедентно жестокую войну, поставившую древние народы Кавказа за грань уничтожения», назвали памятник фальсификацией истории и глумлением над исторической памятью коренных народов Кавказа.
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Общество , Артемий Лебедев , ФСБ , ИТАР-ТАСС , Сочи
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