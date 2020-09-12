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В СМИ появилась точная дата окончания «проекта» COVID-19 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Появилась точная дата окончания «проекта» COVID-19
Фото: ТАСС
В документе Всемирного банка, предназначенном для служебного пользования, говорится, что якобы дата окончания «проекта» COVID-19 — 31 марта 2025 года, заметили пользователи интернета.
Документ Всемирного банка находится в открытом доступе, передает «Царьград» со ссылкой на автора YouTube-канала «Чудеса Святого Отрока Вячеслава».
По словам автора канала, документ называется «Программа стратегической подготовки и реагирования в отношении COVID-19». План содержит 25 проектов только в рамках первой фазы пандемии по всем миру.
ВОЗ оценила сроки взятия коронавируса под контроль
В графе об окончании «проекта» стоит дата 31 марта 2025 года. Дата его начала — 2 апреля 2020 года. Автор YouTube-канала задался вопросом, почему сроки пандемии определяем Всемирный банк.
Ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев усомнился в окончании распространения коронавируса к Новому году.
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Общество , Виктор Малеев , ВОЗ , Роспотребнадзор , Всемирный Банк , Царьград ТВ
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