Появилась точная дата окончания «проекта» COVID-19

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В документе Всемирного банка , предназначенном для служебного пользования, говорится, что якобы дата окончания «проекта» COVID-19 — 31 марта 2025 года, заметили пользователи интернета.

Документ Всемирного банка находится в открытом доступе, передает «Царьград» со ссылкой на автора YouTube-канала «Чудеса Святого Отрока Вячеслава».

По словам автора канала, документ называется «Программа стратегической подготовки и реагирования в отношении COVID-19». План содержит 25 проектов только в рамках первой фазы пандемии по всем миру.

В графе об окончании «проекта» стоит дата 31 марта 2025 года. Дата его начала — 2 апреля 2020 года. Автор YouTube-канала задался вопросом, почему сроки пандемии определяем Всемирный банк.