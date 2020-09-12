Пашаев объяснил «празднование срока» Ефремова 

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В интернете появился ролик, без преувеличения, шокировавший публику.

Домашнее видео, где адвокат актера Ефремова Эльман Пашаев , одетый лишь в полотенце, весело отплясывает вместе с супругой под всем известную «Мурку».

Потом Пашаев уходит из кадра, а его жена с чувством исполняет несколько куплетов песни.

Казалось бы, кому есть дело до чужого времяпрепровождения?

Может быть, только репертуар не самый подходящий для правозащитника.

Но «веселенькая» подпись: «Семья Пашаевых с теплым приветом из солнечных Мытищ. Передает музыкальный привет Михаилу Ефремову» превращает банальный ролик в оскорбительное действо.

На фоне недавних событий и вынесении приговора актеру — особенно.

Конечно, стоит посмотреть повнимательнее, и становится понятно, что запись давняя, к нынешней истории отношения иметь не могла.

Но шутка получилась очень злой. Адвокат празднует большой срок, присужденный его подзащитному.

«Комсомольская правда» попыталась выяснить у самого Пашаева, когда было снято видео и как оно могло «утечь» в сеть.

Адвокат вспомнил, что съемка была в 2017 году, а вот каким образом оно оказалось в руках недоброжелателей актера — он не знает.

Как ранее писал «Рамблер», Михаил Ефремов остался недоволен работой своего адвоката Эльмана Пашаева и заявил, что тот «подставил» его на 8 лет.

Ефремов сообщил, что Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы на апелляции.