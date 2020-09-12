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Пашаев объяснил «празднование срока» Ефремова 

Ирина Лебедева 8 минут назад
В интернете появился ролик, без преувеличения, шокировавший публику.
Домашнее видео, где адвокат актера Ефремова Эльман Пашаев, одетый лишь в полотенце, весело отплясывает вместе с супругой под всем известную «Мурку».
Потом Пашаев уходит из кадра, а его жена с чувством исполняет несколько куплетов песни.
Казалось бы, кому есть дело до чужого времяпрепровождения?
Кто подставил Ефремова: Пашаев рассказал о предателе
Может быть, только репертуар не самый подходящий для правозащитника.
Но «веселенькая» подпись: «Семья Пашаевых с теплым приветом из солнечных Мытищ. Передает музыкальный привет Михаилу Ефремову» превращает банальный ролик в оскорбительное действо.
На фоне недавних событий и вынесении приговора актеру — особенно.
Конечно, стоит посмотреть повнимательнее, и становится понятно, что запись давняя, к нынешней истории отношения иметь не могла.
Но шутка получилась очень злой. Адвокат празднует большой срок, присужденный его подзащитному.
«Комсомольская правда» попыталась выяснить у самого Пашаева, когда было снято видео и как оно могло «утечь» в сеть.
Адвокат вспомнил, что съемка была в 2017 году, а вот каким образом оно оказалось в руках недоброжелателей актера — он не знает.
Как ранее писал «Рамблер», Михаил Ефремов остался недоволен работой своего адвоката Эльмана Пашаева и заявил, что тот «подставил» его на 8 лет.
Ефремов сообщил, что Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы на апелляции.
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Комментарии
Общество , Видео , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Комсомольская правда
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