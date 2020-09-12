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В российском селе запретили продавать алкоголь 

Lenta.ru и ещё 3 32 минуты назад
В российском селе запретили продавать алкоголь
Фото: РИА Новости
В селе Ульяновка Шилкинского района Забайкальского края официально запретили продавать алкоголь. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщает издание Znak со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
По словам председателя «Трезвого Забайкалья» Валентины Сапуновой, местные власти и жители села самостоятельно выступили с инициативой. Уточняется, что ранее в Ульяновке уровень алкоголизации был невысоким, большинство людей поддержали идею.
Ульяновке официально присвоили статус «трезвого села». Теперь на въезде в населенный пункт стоит баннер с информацией, что территория является «зоной трезвости».
Согласно данным регионального министерства здравоохранения, алкоголизация в Забайкалье превышает общероссийские показатели на 10 процентов. Кроме того, около 2 процентов населения (примерно 23 тысячи человек) ежегодно становятся пациентами наркологических клиник.
Ранее, 11 сентября, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, что в России алкоголизм формируется на протяжении нескольких лет, но его пик приходится в среднем на возраст от 30 до 50 лет.
10 сентября заместитель главы Минздрава Олег Салагай заявил о необходимости повысить возраст продажи некрепкого алкоголя до 21 года. Он объяснил, что в первую очередь такую меру хотят распространить на легкий алкоголь, потому что «существует очень тесная ассоциация между количеством потребленного алкоголя и риском смерти».
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Комментарии
Общество , Олег Салагай , Евгений Брюн , Минздрав РФ , Забайкальский Край , Ульяновка
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