В российском селе запретили продавать алкоголь 

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селе Ульяновка Шилкинского района Забайкальского края официально запретили продавать алкоголь. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщает издание Znak со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

По словам председателя «Трезвого Забайкалья» Валентины Сапуновой, местные власти и жители села самостоятельно выступили с инициативой. Уточняется, что ранее в Ульяновке уровень алкоголизации был невысоким, большинство людей поддержали идею.

Ульяновке официально присвоили статус «трезвого села». Теперь на въезде в населенный пункт стоит баннер с информацией, что территория является «зоной трезвости».

Согласно данным регионального министерства здравоохранения, алкоголизация в Забайкалье превышает общероссийские показатели на 10 процентов. Кроме того, около 2 процентов населения (примерно 23 тысячи человек) ежегодно становятся пациентами наркологических клиник.

Ранее, 11 сентября, главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, что в России алкоголизм формируется на протяжении нескольких лет, но его пик приходится в среднем на возраст от 30 до 50 лет.