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Коронавирус в России: данные оперштаба на 12 сентября 

Майк Габриелян 1 час назад
Коронавирус в России: данные оперштаба на 12 сентября
Фото: РИА Новости
В России за последние сутки выявили 5488 новых случаев коронавируса. Статистику заболеваемости на 12 сентября озвучил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
За прошедшие сутки зафиксировано 119 летальных исходов. Полностью выздоровели 5428 человек.
Из всех пациентов 22,4% не имели клинических симптомов болезни.
Наибольший суточный прирост пациентов наблюдался в Москве (670), Петербурге (203), Московской области (170), Ростовской области (159), Нижегородской области (156).
Меньше всего новых случаев в Чеченской республике (4), Чукотском АО (1) и Ненецком АО (1).
В штабе отметили, что среднесуточный темп прироста новых случаев в Москве за две недели составляет 0,25%. Показатель меньше 1 говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.
Всего в России выявлено 1 057 362 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 484 летальных исхода, выздоровело 873 535 человек.
С начала пандемии в стране провели более 40,2 млн тестов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что японский инфекционист назвал почти неизбежной вторую волну нового типа коронавируса COVID-19.
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