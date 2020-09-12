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Названо число трудившихся в РФ во время пандемии медиков 

Газета.Ru и ещё 9 1 час назад
Названо число трудившихся во время пандемии медиков
Фото: Reuters
Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала число трудившихся во время пандемии COVID-19 медиков, передает РИА "Новости".
По словам вице-премьера, на сегодняшний день с начала пандемии коронавируса были задействованы почти 460 тысяч медиков, более 37 тысяч водителей скорой помощи, более 25 тысяч студентов-медиков и более 12 тысяч добровольцев.
Она добавила, что с помощью российских специалистов была зарегистрирована 61 тест-система для диагностики COVID-19.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 28 млн, умерли больше 900 тысяч человек.
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Общество , Татьяна Голикова , ВОЗ , РИА Новости
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