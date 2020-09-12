Названо число трудившихся во время пандемии медиков

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала число трудившихся во время пандемии COVID-19 медиков, передает РИА "Новости".

По словам вице-премьера, на сегодняшний день с начала пандемии коронавируса были задействованы почти 460 тысяч медиков, более 37 тысяч водителей скорой помощи, более 25 тысяч студентов-медиков и более 12 тысяч добровольцев.

Она добавила, что с помощью российских специалистов была зарегистрирована 61 тест-система для диагностики COVID-19.