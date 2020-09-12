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Лишившаяся рук Маргарита Грачева показала видео с новым мужем

Газета.Ruиещё 2
23 минуты назад
Россиянка Маргарита Грачева, которой в декабре 2017 года супруг из ревности отрубил кисти рук, выложила в своем Instagram ролик с новым мужем.
Лишившаяся кистей рук россиянка вышла замуж
Фото: InstagramInstagram
На видео можно увидеть, как возлюбленные гуляют по Санкт-Петербургу, бегают по городскому метро, целуются и фотографируются. Кроме того, супруг Грачевой носит ее на руках.
Как было известно ранее, муж Грачевой получил 14 лет колонии строгого режима.
Общество,Маргарита Грачева,ФСИН,
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