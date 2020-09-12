Лишившаяся кистей рук россиянка вышла замуж

Посмотреть эту публикацию в Instagram Спасибо всем за каждое доброе слово А ребятам @khalitov_photography и @dolce_rita_movie спасибо за видео, которое мы снимали часов 6 и знакомство с этой песней( она теперь постоянно на повторе ) Ждём свадебно-годовщинные фото и видео Публикация от Маргарита Грачева (@margoritka1211) 11 Сен 2020 в 3:14 PDT
Спасибо всем за каждое доброе слово А ребятам @khalitov_photography и @dolce_rita_movie спасибо за видео, которое мы снимали часов 6 и знакомство с этой песней( она теперь постоянно на повторе ) Ждём свадебно-годовщинные фото и видео
Публикация от Маргарита Грачева (@margoritka1211) 11 Сен 2020 в 3:14 PDT